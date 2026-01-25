Жамбыл облысында жылу бағасы қымбаттай ма
ТАРАЗ. KAZINFORM — Тараздықтар «Жақында жылу тарифінің 15 пайызға көтерілуі мүмкін» деген ақпаратқа дабыл қаққан болатын. Мамандардың айтуынша, қазіргі жағдай тарифтік реттеудің нақты кезеңіне сәйкес келмейді.
Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Жамбыл облысы бойынша департаментінің Табиғи монополияларды және бағаларды реттеу бөлімінің басшысы Бек Момбаев интернетте талқыланған көрсеткіш бекітілген тариф емес және тарифтік өтінімді қарау шеңберінде табиғи монополия субъектісінің өзі дайындаған ұсыныс жобасын ғана білдіреді деп түсіндірді.
Жағдай «Таразэнергоорталық» АҚ-ның 2024 жылға арналған тарифтік бюджетінің атқарылуы туралы есебін талдау нәтижесінде туындады. Тексеру барысында көрсетілген қызметтердің нақты көлемі тарифті бекіту кезінде есептелгеннен жоғары екені анықталды. Мұндай жағдайларда заңда тарифтерді жоғарылату емес, керісінше төмендету қарастырылған.
— Егер компания жоспарланғаннан көп қызмет көрсетсе, ол ағымдағы мөлшерлеме бойынша қосымша кіріс әкеледі. Мұндай жағдайларда уәкілетті орган тарифтерді төмендету рәсімдерін бастайды, — деп түсіндірді Момбаев.
Дәл осы себепті, өткен желтоқсан айында департамент субъектіге тарифтерді төмендету бастамасы туралы хабарлама жіберген. Белгіленген мерзімде кәсіпорын экономикалық есептеулерімен және қосымша материалдарымен өтінім берді.
Бұл ретте есептеулерде өткен жылдың шілдесінде өскен және жылу энергиясының өзіндік құнына тікелей әсер еткен газдың жаңа бағасы ескерілді. Содан кейін, 2025 жылы компания тарифті қайта қарау құқығын пайдаланып, өтініш бере алмады, кейінірек коммуналдық қызмет тарифтерін көтеруге мораторий енгізілді. Демек, компания ресми түрде тарифті көтеруді тікелей талап ете алмады. Алайда, бастапқыда тарифті төмендетуді қарастырған жаңа өтінімді дайындау кезінде жаңартылған газ шығындары іс жүзінде есептелген тарифтің өсуіне әкелді.
Табиғи монополияларды реттеу комитетінің департаменті алға қойған бастапқы мақсаттарды ескере отырып, тарифті төмендету немесе сол деңгейде қалдыруды көздеді. Жылу бағасын көтеру үшін «Таразэнергоорталық» АҚ мораторий аяқталғанша күтіп, содан кейін ағымдағы жылдың 1 сәуірінен кейін уәкілетті органға жаңа өтініш беруі керек. Оған дейін мамандар жағдайды сараптап, барлық аргументтерді таразылап үлгереді.
— Аймақтағы тарифтік саясат тұтынушылардың мүдделерін қорғауға және коммуналдық төлемдердің негізсіз өсуіне жол бермеуге басымдық береді, — деп атап өтті Момбаев.
