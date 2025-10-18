KZ
    Жамбыл облысында жол сапасы тексерілді: әр бесінші сынамадан ақау табылды

    ТАРАЗ. KAZINFORM – Жамбыл облысында биыл жергілікті маңызы бар автожолдар мен елді мекен көшелерін жөндеуге 28 млрд теңге бөлінді. Бұл туралы өңірдегі жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының басшысы Мұрат Саурықов мәлімдеді.

    а
    Фото: Досбол Атажан / Kazinform

    Бөлінген қаражат есебінен жалпы ұзындығы 464,5 шақырым жол құрылыс, қайта жаңғырту және орташа жөндеу жұмыстарымен қамтылған. Оның ішінде 62,1 шақырым – облыстық, 48 шақырым – аудандық маңызы бар жолдар, ал 330 шақырымнан астамы – елді мекен көшелері.

    – Биыл 182 жобаның 145-і аяқталды, 48-інде жұмыстар жалғасуда. Барлық жобаларды 1 қарашаға дейін толық аяқтау көзделіп отыр, – деді Саурықов.

    Оның айтуынша, жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында 4 млрд теңге ағымдағы жөндеу мен күтіп ұстауға бағытталған. Сонымен қатар, жол сапасы «Жол активтері сапа орталығымен» бірлесіп тексерілуде. 248 инспекциялық шығу барысында 1079 сынама алынып, олардың 21 пайызында сәйкессіздік анықталған.

    – Сапасыз материал қолданған және келісімшарт талаптарын бұзған мердігерлерге 3,7 млн теңге айыппұл салынды. Бір мердігер сот шешімімен жосықсыз деп танылды, тағы бірнешеуіне қатысты сот процесі жалғасуда, – деді басқарма басшысы.

    Айта кетейік, Жамбыл облысында медициналық ұйымдар 32,3 млрд теңгені тиімсіз жұмсаған.

