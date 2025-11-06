00:30, 06 Қараша 2025 | GMT +5
Жамбыл облысындағы жолда көліктердің қозғалысына шектеу қойылды
АСТАНА. KAZINFORM – Жамбыл облысындағы жолда ауа райына байланысты көліктердің барлық түрінің қоғалысына шектеу қойылды, деп хабарлайды «ҚазАвтоЖол».
-2025 жылғы 5 қараша сағат 21:00-де Жамбыл облысында ауа райының нашарлауына байланысты «Мәртөк – Ақтөбе – Қарабұтақ – Қызылорда – Шымкент – Тараз – Қордай – Алматы – Қорғас – ҚХР шекарасы» автожолының 159-238 шақырым аралығындағы учаскесінде (Қордай асуының жаңа айналма жолы) барлық көлік түрлерінің қозғалысына шектеу қойылады,-делінген хабарламада.
Жолды айналып өту ескі Қордай асуы арқылы жүзеге асырылады. Жолды 2025 жылғы 6 қараша сағат 09:00-де ашу жоспарланған.
Айта кетейік, «Қазгидромет» осыған дейін еліміздің 12 өңірінде ауа райына байланысты ескерту жариялады.