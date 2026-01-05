KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    13:05, 05 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Жамбыл және Алматы облысы шекарасында жер сілкінді

    АСТАНА. KAZINFORM – Жерасты дүмпуі Отар ауылынан солтүстікке қарай 30 км жерде тіркелді, деп хабарлайды Қазақстан ұлттық деректер орталығы.

    Сильное землетрясение в Бангладеш: есть погибшие, сотни ранены
    Фото: aa.com.tr

    Деректер орталығының мәліметі бойынша, жер сілкінісі 2026 жылдың 5 қаңтарында Астана уақыты бойынша сағат 10:15-те болған.

    Эпицентрдің координаттары: солтүстік ендік бойынша 43,76 градус, шығыс бойлық бойынша 75,15 градус.

    Магнитудасы mpv = 3,7.

    Энергетикалық класc K = 8,8.

    Бұған дейін Алматы тұрғындары 22 желтоқсанға қараған түні жер сілкінісін сезгенін жазған едік.

     

    Тегтер:
    Жамбыл облысы Алматы облысы Жер сілкінісі
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар