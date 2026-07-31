Жамбылда пойыз қағып кеткен жұмысшылар өліміне қатысты сот үкімі шықты
АСТАНА. KAZINFORM — Жамбыл облысы Шу аудандық соты теміржолда төрт қызметкердің қаза болу оқиғасы бойынша үкім шығарды.
Қайғылы оқиға 2025 жылғы 10 желтоқсанда «Шешенқара — Қаражыңғыл» аралығында болды. Онда жүк пойызы теміржол сүйемелін жөндеумен айналысып жатқан бригаданы басып кеткен.
— Жұмыстар аралықты жаппай және қажетті қауіпсіздік шараларын сақтамай жүргізілген. Пойыз машинисіне жолда адамдардың жүргені туралы уақытылы ескертілмеген. Басып кету салдарынан төрт қызметкер қаза тауып, тағы екі адам жарақат алды, — деп хабарлады Бас көлік прокуратурасы.
Соттың 2026 жылғы 9 шілдедегі үкімімен пойыз диспетчері 5 жылға бас бостандығынан айырылды. Сарышаған жол дистанциясының екі қызметкері 3 жыл 6 айға бас бостандығын шектеу жазасына сотталды.
Бұдан бөлек, үшеуіне де теміржол көлігіндегі қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз етуге байланысты қызметпен айналысуға тыйым салынды. Іс бойынша мемлекеттік айыптауды транспорттық прокуратура қолдады.
Үкім заңды күшіне енген жоқ.
Еске салайық, бұған дейін Алматыда жүк көлігі пойызбен соқтығысқанын хабарлағанбыз.