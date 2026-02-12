KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    11:22, 12 Ақпан 2026 | GMT +5

    Жаңа Конституция референдумына қаражат Үкіметтің резервінен бөлінеді

    АСТАНА. KAZINFORM – Қаржы вице-министрі Дәурен Темірбеков алдағы референдумға бөлінетін қаржатқа қатысты пікір айтты.

    референдум
    Фото: Акжигит Чукубаев / Kazinform

    - Қажет сома әлі белгісіз. Оны бүгін түстен кейін немесе ертең жариялай аламыз. Бұл ретте, Орталық сайлау комиссиясының бюджеттік өтінімін күтіп отырмыз, - деді Д. Темірбеков Сенатта тілшілер сұрағына жауап бере отырып.

    Сонымен қатар журналистер осыған дейінгі референдумға қарағанда қаражат қаншалықты артық бөлінуі мүмкін екенін сұрады.

    - Халық санының өскенін және инфляция деңгейін ескере отырып, шығын біршама жоғары болады деп ойлаймын. Бізде халық саны көбейгеннен кейін, сайлау учаскелері де көбірек ашылады. Сондықтан бөлінетін қаражат артуы ықтимал. Қаражат Үкіметтің резервінен қарастырылады, - деді вице-министр.

    Бұдан бұрын хабарланғандай, Мемлекет басшысы 2026 жылғы 15 наурызда республикалық референдум өткiзу туралы Жарлыққа қол қойды.

     

    Тегтер:
    Үкімет Қаржы Референдум Парламент Конституция Конституциялық реформа
    Руслан Ғаббасов
    Руслан Ғаббасов
    Автор
    Соңғы жаңалықтар
    Референдум