Жаңа Конституция жобасы Good Governance қағидаттарын институционалдық тұрғыда күшейтеді
АСТАНА. KAZINFORM – Президент жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы Басқару институтының директоры Құралай Садықованың пікірінше, Қазақстандағы конституциялық реформа мемлекеттік құрылымның құқықтық негізін түбегейлі жаңартуға бағытталған.
Сарапшы жаңа Конституция жобасындағы ең маңызды тұстардың қатарына Ата заңның преамбуласын жаңарту мен жаңа бөлімдердің енгізілуін, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарының кеңеюін, сондай-ақ институционалдық жаңашылдықтарды жатқызды. Атап айтқанда, консультативтік орган ретінде Халық кеңесін құру және конституциялық бақылаудың тәуелсіз органы ретіндегі Конституциялық соттың мәртебесін күшейту осы өзгерістердің қатарында.
– Бүгінде жүзеге асырылып жатқан ауқымды конституциялық реформа мемлекеттік құрылым жүйесін терең трансформациялауға бағытталған. Конституция мәтінінің 84 пайызының өзгертілуі мен толықтырылуы оны қайта пайымдау емес, жаңа Конституция қабылдау деп қарастыруға негіз береді және конституционализм доктринасы тұрғысынан қоғамдық шарттың мәнін материалдық та, формалдық та қырынан толық қамтиды. Меніңше, бұл конституциялық жаңалықтар Good Governance – мемлекет пен қоғамның тиімді институттарын дамытуға бағдарланған басқару қағидаттары жүйесінің элементтерін институционалдық тұрғыда күшейтеді, – деп пікір білдірді Құралай Садықова.
Оның айтуынша, конституциялық өзгерістердің маңызды бөлігі құқықтық тәртіпті нығайтуға, мемлекеттік институттардың ашықтығы мен есептілігін арттыруға, сондай-ақ жаңартылған заңнамалық архитектура арқылы азаматтардың саяси үдерістерге қатысу аясын кеңейтуге бағытталған.
– Жаңа Конституция жобасында адамды және оның құқықтарын мемлекеттің ең жоғары құндылығы ретінде тану негізгі қағидат болып қала береді. Бұл басқарудың адамға бағдарланған моделін айқын көрсетеді, – деп есептейді сарапшы.
Бұл, ең алдымен, адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын ең жоғары, абсолютті әрі мызғымас конституциялық құндылық ретінде бекітуге, жеке тұлғаның құқықтық қорғалуын кеңейтуге, биліктің ашықтығы мен есептілігін арттыруға, сондай-ақ мемлекеттік институттар мен азаматтық қоғам арасында тұрақты диалог орнатуға арналған тетіктерді қалыптастыруға қатысты.
Айта кетейік, AMANAT партиясы жаңа Конституция жобасына қолдау білдірді.