    16:16, 07 Ақпан 2026 | GMT +5

    Жаңа Конституция жобасында сөз бостандығын шектейтін норма жоқ — Ерқанат Көпжасарұлы

    АСТАНА. KAZINFORM — Конституциялық өзгерістер ақиқатты айна-қатесіз жеткізіп, сындарлы сұхбат мәдениетін қалыптастыруға мүмкіндік береді. Белгілі журналист, Конституциялық комиссия мүшесі Ерқанат Көпжасарұлы жаңа Конституциядағы сөз еркіндігіне қатысты баптарға пікір білдірді. 

    Ерқанат Көпжасарұлы
    Фото: видеодан алынған скрин

    Журналист Ата заң жобасындағы сөз бостандығы мен ғылыми-техникалық, көркем шығармашылық еркіндігіне қатысты баптарға тоқталды.

    — Еркін ойсыз ел көсегесі көгермейді, ашық пікір алмасусыз алға баспайды. Жаңа жобада сөз бостандығын шектеуге қатысты норма жоқ. Басты мақсат — жауапкершілік жүгін күшейту, арандатушылық әрекеттердің алдын алу. Сондай-ақ, жобада ақпаратты еркін алу мен тарату құқығының айқын бекітілуі — өркениетке ұмтылған жұртқа лайық батыл қадам, — деді Ерқанат Көпжасарұлы Конституциялық комиссияның тоғызыншы отырысында.

    Оның айтуынша, ақпаратқа қол жеткізу құқығының нақты тетіктермен бекітілуі баспасөздің демін ашып, мемлекеттік органдардың жауапкершілігін арттырады.

    — Ең маңыздысы, еркіндік пен жауапкершіліктің бір арнаға тоғысуы. Адамның ар-намысы мен абыройын биік қою, ұлттық құндылықтарды қадірлеу — еркіндікті желбуаздыққа айналдырмаудың, оны ел мүддесіне қызмет еткізудің парасатты қадамы. Мұндағы еркіндік — жүгенсіздік емес, мемлекеттік санаға негізделген жауапкершілік. Осы заңнамалық ұстаным пікір алуандығының тынысын ашып, салауатты сынның өрісін кеңейтеді. Ел бірлігіне сызат түсіретін жөнсіздікке тосқауыл қояды, — деп толықтырды Ерқанат Көпжасарұлы.

    Сонымен бірге, комиссия мүшесі ұсынылып отырған конституциялық өзгерістер журналистиканың басты миссиясын — қоғам мен билік арасындағы алтын көпір болуды, ақиқатты айна-қатесіз жеткізуді, сындарлы сұхбат мәдениетін қалыптастыруды жүзеге асыруға мүмкіндік беретінін айтуда.

    Бұған дейін Мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин Қазақстан жаңа Конституциясымен өзге елдерге үлгі бола алатынын айтқан еді.

    Айжан Серікжанқызы
    Айжан Серікжанқызы
    Автор
