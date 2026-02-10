Жаңа Конституция жобасының әр бабына шамамен 52 ұсыныстан түсті - Серік Егізбаев
АСТАНА. KAZINFORM — Ата Заңның жаңа жобасында волонтерлік қызметтің мәртебесі айқындалады. Еріктілер еңбегін Конституциялық деңгейде бекіту мәселесі кеңестің кезекті отырысында талқыланды.
Бұл туралы Jibek Joly телеарнасының «Бүгін LIVE» бағдарламасына берген сұхбатында ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты, «Ауыл» партиясы фракциясының жетекшісі Серік Егізбаев айтты.
– Конституция кеңесінің оныншы отырысында маңызды ұсыныстардың бірі талқыланып, қолдау тапты. Қаралып жатқан Конституцияның 31-бабына еріктілер қызметінің мәртебесін айқындау туралы сарапшылар тарапынан ұсыныс түскен. Комиссия мүшелері бұл бастаманы бірауыздан қолдады. Айта кету керек, еріктілер қозғалысы – қоғамдық маңызы зор бастамалардың бірі. Олардың әлеуметтік және қоғамдық саладағы жұмыстары жоғары нәтижелер көрсетіп келеді. Осыған байланысты ұсыныс орынды деп танылып, жаңа Конституция жобасына енгізілмек, – дейді Серік Егізбаев.
Спикердің сөзінше, Конституция кеңесіне 5 мыңнан астам ұсыныс түскен. Өтінімнің саның жаңа Конституция жобасындағы 95 бапқа шаққанда, әр бапқа шамамен 52 ұсыныстан келеді.
– Бұл қоғамның Конституцияны талқылауға белсенді қатысып, өз пікірін білдіруге қызығушылық танытып отырғанын көрсетеді. Депутат Азат Тұрлыбекұлы да Конституцияның 8-бабына қатысты ұсыныс білдірді. Қолданыстағы нормада Қазақстан Республикасында мемлекеттік және жеке меншік танылып, қорғалатыны көрсетілген. Алайда сарапшылардың пікірінше, әлемде меншіктің алты түрі бар, ал Ата Заңда олардың тек екеуі ғана қамтылған. Қоғамдық меншік, тұрғын үй қорлары мен кооперативтер секілді өзге де меншік нысандары Конституцияда нақты көрсетілмеген. Осыған байланысты меншік түрлерінің барлығы мемлекет пен заң тарапынан қорғалуы тиіс деген ұсыныс айтылды. Комиссия бұл бастаманың да қолдау табатынына сенім білдірді, - дейді ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты.
Осы тұста Серік Егізбаев Ата Заңның жаңа жобасына «Ауыл» партиясы атынан ұсынылған бірқатар бастамаларға да тоқталды.
– Конституцияға өзгеріс енгізу жұмыстары өткен жылдың қазан айында басталған. Алғашында парламенттік реформа қолға алынып, кейін конституциялық реформаға ұласты. Осы кезеңде «Ауыл» партиясы барлық баптарға қатысты өз ұсыныстарын жолдады. Атап айтқанда, жаңа Конституцияда қоршаған ортаны қорғау мен экология мәселелерін нақтылай түсу жайында мәселе көтердік. Құзырлы органдар мен азаматтардың табиғатты қорғаудағы міндеттерін айқындап жазу ұсынылды. Бұл бастама Конституциялық кеңес тарапынан қолдау тауып, жаңа заңға енгізіледі деп күтілуде, – дейді ол.
Еске сала кетейік, бүгін балалар мүддесі аясында баспанадан шығаруға жол бермейтін кепілдіктер бекіту маңызы да талқыланды.
Аружан Арманқызы