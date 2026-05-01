Жаңа қорғаныс банкінің штаб-пәтері Канадаға орналастырылады
АСТАНА. KAZINFORM – Жаңа халықаралық Қорғаныс, Қауіпсіздік және Тұрақтылық Банкінің штаб-пәтері Канадаға орналастырылады.
Канаданың Қаржы министрлігі жаңа мекеменің жарғысы бойынша келіссөздер Монреальда аяқталғанын хабарлады.
Банк қорғаныс және қауіпсіздік жобаларын, жеткізу тізбегін қолдаудан бастап шағын және орта бизнеске және қатысушы елдердің үкіметтеріне көмек көрсетуге дейін қаржыландыруды жоспарлап отыр. Бұл несиелер ұзақ мерзімді және салыстырмалы түрде арзан болады.
Келіссөз жүргізушілер келісімдерді ратификациялағаннан кейін банктің штаб-пәтерін Канадада орналастыру туралы шешімді қолдады. Келіссөздерге 18 елдің өкілдері қатысты.
Канада билігі банк іске қосылғанға дейін бірнеше процедураны аяқтау керек екенін атап өтті.
– Бұл келіссөздер қорғаныс, қауіпсіздік және тұрақтылық банкін құру жолындағы маңызды қадамға айналды. Біз оны іске қосу үшін серіктестерімізбен жұмыс істеуді жалғастыруды асыға күтеміз, - деді Қаржы және ұлттық кіріс министрі Франсуа-Филипп Шампань.
Бұл бастама Канаданың кең қорғаныс стратегиясының бөлігі ретінде қарастырылады. Нақтырақ айтқанда, 2025 жылғы бюджетте осы салаға 80 миллиард доллардан астам инвестиция, сондай-ақ жаңа өнеркәсіптік стратегия қарастырылған.
Бұған дейін әлем қорғаныс саласына орасан зор қаржы жұмсап жатқанын хабарлаған едік.