Жаңа оқу жылы: оқушылар ЖИ-ді қалай меңгереді
АСТАНА. KAZINFORM – Жаңа оқу жылынан бастап жасанды интеллект мектеп бағдарламасына енгізіледі. Енді оқушылар ЖИ-дің мүмкіндіктері мен жұмыс істеу принциптерін меңгереді.
Балаларға нақты не үйретіледі? ЖИ-ді қолдану мен одан дайын жауап алудың арасы қалай ажыратылады? Мұғалімдердің өздері жаңа бағдарламаға дайын ба?
Осы және өзге де сұрақтарға Астана қаласындағы №107 жалпы білім беретін мектептің директоры Айгүл Бейсенбина Jibek Joly телеарнасының «Бүгін.LIVE» бағдарламасында жауап берді.
Былтыр мектептерде жасанды интеллектіні оқу үдерісінде қолдану пилоттық режимде басталды. Бір жылдық тәжірибеден кейін ЖИ жаңа оқу жылынан бастап мектеп бағдарламасына толық енгізілмек. Енді оқушылар «Информатика және жасанды интеллект» пәні аясында оның қыр-сырын меңгере алады.
– 2025–2026 оқу жылында цифрлық трансформациялау пилоттық жобасы аясында ЖИ мүмкіндіктерін оқу үдерісінде жүйелі қолдандық. Осы кезеңде педагогтер ЖИ құралдарын меңгеріп, оқушыларға оны қолданудың этикалық нормалары мен сауатты промпт құрастыру жолдарын үйретті. Биыл мұғалімдер де, оқушылар да жасанды интеллектіні қолдануға дайын, – деді Айгүл Бейсенбина.
Бұл ретте оқушының ЖИ-ден дайын жауап алуына емес, технологияны пайдалана отырып, өздігінен ізденіп, ой қорытуына басымдық беріледі.
– Біздің мақсат — ЖИ-ді дайын жауап алудың құралына айналдырмау. Керісінше, оны оқушының зерттеушілік дағдысын дамытатын ассистент ретінде пайдалану. Педагогтер дайын жауапты емес, оқушының мәселені шешу жолын, логикалық пайымдауын, ақпаратты талдауын және өзіндік қорытындысын бағалайды, - деді ол.
Спикер сөзінше, өткен жылы оқушылардың өздігінен ізденуіне бағытталған «Бір бала — бір жоба» бастамасы да жүзеге асырылған екен.
– Пилоттық кезеңде «Бір бала – бір жоба» бастамасы да жүзеге асырылды. Бұл жоба аясында әр оқушыға жеке тақырып беріліп, ол жұмысты өз бетінше жүзеге асырады. Мақсат — ақпаратты көшіріп алу емес. Оқушы ЖИ мүмкіндіктерін пайдалана отырып, әр қадамын зерттейді, ақпаратты талдайды, ұсынылған жауаптардың дұрыстығын тексереді және нәтижесінде өз жобасын жасайды, - деді мектеп директоры.
Көпшілікті қызықтыратын тағы бір мәселе – оқушы үй тапсырмасын ЖИ көмегімен орындаса, мұғалім оны қалай анықтайды? Бұл сауалға спикер де жауап берді.
– Жасанды интеллект арқылы орындалған дайын жұмысты мұғалім бірден байқайды. Себебі педагогтер оқушының дайын жауабын, рефератын немесе мәтінін ғана бағаламайды. Негізгі назар — оның мәселені қалай шешкеніне, логикалық пайымдауына, ақпаратты талдауына және өзіндік қорытынды жасай білуіне аударылады, – деді ол.
Айгүл Бейсенбинаның айтуынша, ЖИ-мен жұмыс істеуде ақпараттың дұрыстығын тексерумен қатар, қауіпсіздік талаптарын сақтау да маңызды.
– ЖИ-мен жұмыс істеуде қауіпсіздік пен этика мәселесіне де ерекше мән береміз. Мектептің ішкі ережелерінде дербес деректерді қорғау талаптары қарастырылған. Оқушыларға аты-жөнін, құпия сөздерін, телефон нөмірін және басқа да жеке мәліметтерін ашық ЖИ жүйелеріне енгізуге болмайтыны түсіндіріледі, - Астана қаласы №107 жалпы білім беретін мектептің директоры.
Биыл бастауыш сыныптарда ЖИ-дің негізгі мүмкіндіктері, ал орта және жоғары буында промпт-инжиниринг, бағдарламалау сияқты күрделірек бағыттар оқытылады.
– Жасанды интеллектіні білім беру жүйесіне енгізудегі негізгі мақсат — технологияға тәуелді ұрпақ қалыптастыру емес, технологияны саналы пайдаланып, өздігінен ойлайтын, зерттейтін және жаңа өнім жасай алатын оқушы тәрбиелеу, - деді спикер.
Мамандардың айтуынша, жасанды интеллект оқушының мүмкіндігін шектемей, керісінше, оны кеңейтуге мүмкіндік береді.
– Пилоттық жоба көрсеткендей, ЖИ-ден қорқудың қажеті жоқ. Оны дұрыс қолдану оқушының мүмкіндігін кеңейтеді. Мысалы, көпшілік алдында сұрақ қоюға немесе ойын айтуға қымсынатын оқушылар ЖИ арқылы алдымен қажетті ақпаратты өз бетінше зерттеп, белгілі бір тақырыпты түсіндіру жолдарын сұрай алады. Бірақ соңғы жұмысты оқушының өзі орындайды, - деді Айгүл Бейсенбина.
Айта кетейік, мектеп пәндерінің мазмұны да жасанды интеллект бағытында жаңартылып жатыр.