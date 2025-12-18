Жаңа заманғы еуропалық зымыран тасығышы алғашқы сапарын сәтті аяқтады
АСТАНА.KAZINFORM — Сәрсенбі күні еуропалық «Ariane» 6 зымыраны Француз Гвианасындағы ғарыш айлағынан сәтті ұшырылып, екі Galileo навигациялық спутнигін орбитаға шығарды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Бұл Еуропалық Одақ үшін Еуропаның ғарыштық тәуелсіздігін қамтамасыз етуге арналған маңызды ұшырылым. Ұшырылым Француз Гвианасындағы Куру ғарыш айлағында өтті. Бортта америкалық GPS жүйесіне балама ретінде қызмет ететін еуропалық геолокация жүйесі саналатын екі Galileo спутнигі болды.
Ұшырылым сәтті өтті, бірақ миссияның сәттілігі әлі де бірнеше маңызды кезеңдерге байланысты. Зымыранның 23 000 шақырым биіктіктегі нысана орбитасына жетуі үшін бес сағат қажет болады. Сол кезде Ariane 6-ның соңғы кезеңі екі Galileo спутнигін соңғы траекториясына қояды.
Осы уақытқа дейін америкалық SpaceX және ресейдікі сияқты шетелдік компаниялар Galileo спутниктерін орбитаға шығаруға жауапты болды. Ariane 6 арқылы Еуропа ғарышты бақылауды қалпына келтіруді мақсат етеді.
— Болашақта біз Галилео шоқжұлдызын Ariane-мен бірге ұшырып көреміз, — дейді Еуропалық ғарыш агенттігінің ғарышқа ұшыру жөніндегі директоры Тони Толкер Нильсен.
Бұл ұшу Ariane 6 зымыраны үшін бесінші ұшырылым, ол – Еуропадағы жылдар бойы өнеркәсіптік дамудың нәтижесі. Зымыран жақында Куруда орнатылған қорғаныс ангарында жиналды.
