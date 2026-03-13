Жаңа Зеландияда автокөліктерді пайдалануға шектеу енгізілмек
АСТАНА. KAZINFORM — Жанармай тапшылығы қаупіне байланысты New Zealand үкіметі автокөліктерді пайдалануға уақытша шектеу енгізу мүмкіндігін қарастырып жатыр, деп жазды BILD агенттігі.
Бұл туралы елдің қаржы министрі Nicola Willis мәлімдеді. Оның айтуынша, 1979 жылғы заңды қайта қолдану нұсқасы талқыланбақ. Бұл заңға сәйкес, жүргізушілер аптасына бір күн көлік пайдаланудан бас тартуы тиіс. Талапты бұзғандарға айыппұл салынуы мүмкін.
Аталған заң алғаш рет Iranian Revolution оқиғасынан кейін енгізілген. Ол 1979 жылдың шілдесінен 1980 жылдың мамырына дейін күшінде болған. Сол кезде де үкімет жанармай тұтынуын азайту мақсатында осындай шараға барған.
Жағдай авиация саласына да әсер етуі мүмкін. Жанармай бағасының қымбаттауына байланысты Air New Zealand алдағы екі ай ішінде рейстер санын шамамен 5%-ға қысқартуды жоспарлап отыр. Бұл қысқарту, ең алдымен, ел ішіндегі бағыттарға қатысты болады.
Жалпы, New Zealand жанармай импортына айтарлықтай тәуелді. Iranдағы соғыс басталғалы бері бензин бағасы шамамен 10%-ға, ал дизель бағасы 20%-дан астам өскен. Gaspy деректеріне сәйкес, елдегі жанармай қоры шамамен 50 күнге ғана жетуі мүмкін. Бұл туралы энергетика министрі Shane Jones айтты.
Еске сала кетейік, бұған дейін Жаңа Зеландия Бейбітшілік кеңесіне қосылудан бас тартқанын жазған едік.