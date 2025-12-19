KZ
    Жаңа жыл қарсаңында елордада 40-тан астам шырша шамын жақты

    АСТАНА.KAZINFORM — Астана қаласында бір мезетте 40-тан астам жаңа жылдық шыршаның шамы жағылды. Соған орай, қала тұрғындары мен қонақтары үшін ауқымды мерекелік іс-шаралар өтті. 

    Жаңа жыл қарсаңында елордада 40-тан астам шырша шамын жақты
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Мерекелік шыршалар Орталық саябақта, Ғашықтар паркінде, Ботаникалық бақта, ЭКСПО аумағында, «Қазақ Елі» алаңында, Есіл өзенінің жағалауында, Ақбұлақ бойында, сондай-ақ «Хан Шатыр», «Keruen City», «Азия Парк», «Сарыарқа», «Green Mall» маңында орнатылды.

    шарша
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/ Kazinform

    Қала аумағындағы мерекелік алаңдарда мұз айдындары, сырғанақтар, шағын сәулет нысандары, фотоаймақтар мен түрлі ойын-сауық алаңдары ашылған.

    шырша
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/ Kazinform

    Биіктігі 25 метр болатын алып шыршалар «Астана Арена» стадионының автотұрағында, «Қазақ Елі» монументі маңындағы алаңда, Ақбұлақ өзенінің жағалауында және Ботаникалық бақта орнатылған.

    шырша
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/ Kazinform

    Сондай-ақ Орталық саябақта, Ғашықтар паркінде, Әйтеке би көшесіндегі аллеяда, «Бухарест» паркінде және Үркер тұрғын алабында да жаңа жылдық шыршалардың шамы жағылды. Қоғамдық кеңістіктер мерекелік жарық инсталляцияларымен, мұз айдындарымен, сырғанақтармен, фотоаймақтармен және тақырыптық шағын сәулет нысандарымен құлпыра түскен.

    шырша
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/ Kazinform

    Орталық саябақта шыршаның шамы жағылған сәтті тамашалаушылар ішінде оралдық студент Дана да бар. Ол бұл шара ерекше көңіл-күй сыйлағанын айтады.

    шырша
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/ Kazinform

    — Жаңа жылды осы жерде қарсы алайын деп жатырмын. Өзімді Астананың бір бөлігі ретінде сезінемін. Шыршаның жанғанын күтіп, құрбыларыммен бірге коньки теуіп, уақыттың қалай өткенін байқамай қалдық, — дейді ол.

    шырша
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/ Kazinform

    Ал балаларымен серуендеп жүрген қала тұрғыны Асанәлі мерекелік кешке арнайы келгенін жеткізді.

    — Әкем хабарлама жіберіп, бүгін осы жерде шырша шамы жағылатынын айтты. Біз Алматыдан көшіп келгенімізге он бес жыл болды, Астананың қысы енді таңсық емес. Қазір жаңа жылды өзіміз үшін емес, балалардың есінде қалатындай ету маңызды, — деді ол.

    шырша
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/ Kazinform
    шырша
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/ Kazinform

    Бұл күні «Green Mall», «Сарыарқа», «Keruen City», «Азия Парк», «Хан Шатыр» сауда, ойын-сауық орталықтарының маңында және өзге де танымал қалалық локацияларда да шырша шамы жағылды.

    шырша
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/ Kazinform

    Сарайшык ауданындағы «Қазақ Елі» алаңында шырша жағу рәсімі нағыз ертегі әлемін еске түсірді. Мұнда кәсіби мәнерлеп сырғанаушылар өнер көрсетіп, балаларға арналған анимациялық бағдарламалар, ойындар ұйымдастырылды.

    шырша
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/ Kazinform
    шырша
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/ Kazinform

    Сонымен қатар «Нұрлы Жол» теміржол вокзалы маңында және Жұмысшы мамандықтар аллеясында биіктігі 20 метрлік жаңа жылдық шыршалар шамын жақты.

    шырша
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/ Kazinform
    шырша
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/ Kazinform

    Алматы ауданында мерекелік шыршалар Ақбұлақ өзенінің жағалауында, «Жерұйық» саябағының орталық бөлігінде, Қажымұқан Мұңайтпасов көшесіндегі «Колизей» баскетбол алаңында және Теміржолшылар тұрғын алабында орнатылды.

    шырша
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform
    шырша
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Байқоңыр ауданында 5 жаңа жылдық шырша «Жастар» сарайы аумағында, К.Ататүрік атындағы саябақта, Өндіріс, Кірпішті тұрғын алаптарында және Қоянды саяжай аумағында орнатылды.

    шырша
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Сарыарқа ауданында биіктігі 3 метрден 18 метрге дейінгі 6 шыршаның шамы жағылды. Олар Қалалық алаңда, Бөгенбай батыр даңғылы бойындағы гүлзарда, «Көктал» саябағында, Есіл жағалауында, «Наз» мемлекеттік би театры жанында және Юбилейная көшесінде орналасқан.

    шырша
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform
    шырша
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Есіл ауданында шыршалар ЭКСПО аумағында, Ботаникалық бақта, «Жетісу» саябағында, Қазақ радиосы көшесі бойында және «Бағыстан» тұрғын кешенінде орнатылды. ЭКСПО аумағында 22 метрлік шырша, мұз айдыны мен сырғанақ орнатылды. Ал Ботаникалық бақта 25 метрлік алып шырша алыстан менмұндалап тұр.

    шырша
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform
    шырша
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform
    шырша
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform
    шырша
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Айта кетейік, мұз айдындары, сырғанақтар, шағын сәулет нысандары, фотоаймақтар мен өзге де мерекелік элементтерді орнату жұмысы желтоқсан айының басында басталған. Барлық жұмыс кезең-кезеңімен желтоқсан айының екінші онкүндігінде толық аяқталады.

    шырша
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform
    шырша
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform
    шырша
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform
    шырша
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Бұған дейін Ішкі істер министрлігі жаңа жыл қарсаңында әлеуметтік желілерде арзан шырша сатамыз деп алаяқтық жасайтындар көбейгенін ескерткен болатын.

