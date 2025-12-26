Жаңа жыл қарсаңында полиция күшейтілген режимде жұмыс істеп жатыр
АСТАНА. KAZINFORM – Жаңа жыл мерекесі қарсаңында Ішкі істер министрлігі еліміз бойынша «Құқықтық тәртіп», «Шырша» және «Пиротехника» атты жедел алдын алу іс-шараларын өткізіп жатыр.
Мереке күндердің тыныш, қауіпсіз әрі оқыс оқиғаларсыз өтуіне бағытталған бұл шара 20 желтоқсаннан 3 қаңтарға дейін жалғасады. Аталған іс-шаралардың басты мақсаты қоғамдық және жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету, құқық бұзудың алдын алу және қоғамдық тәртіпті сақтау.
Олардың міндеті әрбір азаматтың жаңа жылды отбасымен, көшеде немесе мерекелік алаңдарда өміріне, денсаулығына және мүлкіне қауіп төнбестен қарсы алуы үшін жағдай жасау. Полиция басқа да қызметтермен бірлесіп, көше, аула, сауда орындарында және адамдар көп жиналатын жерлерде патрульдеуді күшейтті.
Алдын алу және түсіндіру жұмыстары, соның ішінде жасөспірімдер мен жастар арасында жүргізіліп жатыр, жол қозғалысы ережелерінің, көші-қон заңнамасының сақталуына бақылау жасалып отыр, сондай-ақ алкогольдің, есірткінің және өзге де тыйым салынған заттардың заңсыз айналымына тосқауыл қойылып жатыр.
Дәл жаңа жыл қарсаңында отшашу мен петардаларды дұрыс қолданбаудың салдарынан жарақат алу, өрт шығу және жазатайым оқиғалар саны күрт артады. Осыған байланысты полиция өртке қарсы қызметпен бірлесіп, пиротехникалық бұйымдардың айналымын бақылау бойынша жыл сайын арнайы іс-шаралар өткізеді. Биыл төрт мыңнан астам тексеру жүргізіліп, шамамен бес жүз заң бұзушылық анықталды, сегіз мыңнан астам сертификатталмаған әрі қауіпті пиротехникалық өнім тәркіленді.
Пиротехникалық бұйымдарды тек арнайы және ресми сауда орындарынан ғана сатып алу қажет. Сәйкестік сертификатының болуына назар аударыңыздар, қолдану нұсқаулығын мұқият оқып шығып, өнімнің жарамдылық мерзімін міндетті түрде тексеру қажет.
Мерзімі өткен пиротехниканы қолдануға, сондай-ақ оны балалардың ересектердің бақылауынсыз пайдалануына қатаң тыйым салынады. Осы қарапайым талаптарды сақтау — бұл сіздің жеке қауіпсіздігіңіз, жақындарыңыздың және айналаңыздағы адамдардың қауіпсіздігі.
Айта кетелік Жаңа жыл кезінде қай жерлерде пиротехника қолдануға тыйым салынатыны туралы жазған едік.