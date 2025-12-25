KZ
    15:48, 25 Желтоқсан 2025

    Жаңа жыл кеші өтетін ғимаратқа қандай талаптар қойылады

    АСТАНА. KAZINFORM — Астана қаласы төтенше жағдайлар департаменті мемлекеттік өрт бақылау басқармасы басшысының орынбасары Ғабит Бабаев Жаңа жыл кеші өтетін ғимаратқа қандай талаптар қойылатынын айтты. 

    Жаңа жыл кеші өтетін ғимаратқа қандай талаптар қойылады
    Фото: Астана әкімдігі

    — Адамдар жаппай жиналатын іс-шара ұйымдастырған кезінде кемінде 2 «эвакуация есігі» болу керек. Жаңа жылдық іс-шараны жанғыш жабыны бар ғимараттың екінші қабаттан жоғары бөлігінде өткізуге болмайды, — деді ол.

    Маманның айтуынша, ғимарат ішін әрлеу кезінде өрт қауіпсіздігінің ережелерін қатаң сақтау керек.

    — Әшекей шамдарды электрге дұрыс жалғау қажет. Ғимараттың электр жүйесінде төмендеткіш трансформатор болмаса, шыршаға тағылатын шамдар тізбегінің кернеуі 12 вольттен аспау керек, — деді төтенше жағдай қызметінің өкілі.

    Бұған дейін 28 желтоқсан күні елордада жаңа жылға арналған жаппай марафон өтетінін жазған едік

