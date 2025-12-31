KZ
    17:47, 31 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Жаңа жыл мерекесінде ХҚО мен мамандандырылған ХҚО қалай жұмыс істейді

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанда 2026 жылғы 1 және 2 қаңтарда, сондай-ақ 7 қаңтар күні халыққа қызмет көрсету орталықтары, оның ішінде мамандандырылған орталықтар жұмыс істемейді, деп хабарлайды Азаматтарға арналған үкімет.

    спецЦон
    Фото: Kazinform

    Мемлекеттік корпорацияның мәліметінше, 3 қаңтар, сенбі күні кезекші ХҚО мен мамандандырылған ХҚО үшін жұмыс күні болып саналады. Бұл күні азаматтарды қабылдау 09:00-ден 13:00-ге дейін жүргізіледі.

    Ал 5 және 6 қаңтар жұмыс күндері болып есептеледі.

    Аталған күндері еліміздегі барлық ХҚО мен мамандандырылған ХҚО әдеттегі тәртіпте қызмет көрсетеді.

    Айта кетейік, халыққа қызмет көрсету орталықтары, оның ішінде мамандандырылған орталықтар, жұмыс күндері 09:00-ден 18:00-ге дейін азаматтарды қабылдайды.

    Кезекші ХҚО мен мамандандырылған ХҚО дүйсенбіден жұмаға дейін 09:00-ден 20:00-ге дейін, сенбі күні 09:00-ден 13:00-ге дейін жұмыс істейді.

    Еске салайық, Қазақстанның бірқатар қаласында ХҚО-лардың мекенжайлары өзгереді.

    Тегтер:
    Мереке Жаңа жыл ХҚО Қоғам
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
    Автор
