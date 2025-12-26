KZ
    Жаңа жылға дейін көп нәрсе шешілуі мүмкін: Зеленский Трамппен кездесетінін айтты

    АСТАНА. KAZINFORM — Украина президенті Владимир Зеленский жақын арада АҚШ президенті Дональд Трамппен кездеседі.

    «Многое может решиться к Новому году»: Зеленский анонсировал встречу с Трампом
    Фото: Report.az

    Зеленский бұл туралы өзінің Telegram арнасында хабарлады.

    Украина көшбасшысының айтуынша, Украина Ұлттық қауіпсіздік және қорғаныс кеңесінің хатшысы Рустем Умеров оған америкалық тараппен соңғы байланыс туралы ақпарат берді.

    — Біз бір күнді де босқа өткізбейміз. Жақын арада президент Трамппен жоғары деңгейде кездесуге келістік. Жаңа жылға дейін көп нәрсе шешілуі мүмкін. Украина жасасын! — деп жазды Зеленский.

    Екі көшбасшының кездесуі қайда және қашан өтетіні әлі белгісіз.

    The Kyiv Post басылымының хабарлауынша, ол АҚШ-та 28 желтоқсанда Трамптың Флоридадағы Мар-а-Лагодағы жеке резиденциясында өтуі мүмкін.

    2025 жылы Владимир Зеленский Ақ үй басшысымен келіссөз жүргізу үшін АҚШ-қа үш рет барды, соңғысы 17 қазанда болды.

    Айта кетейік, бұған дейінгі Зеленский мен АҚШ делегациясы арасындағы келіссөз 5 сағаттан аса уақытқа созылған еді.

    Зеленский Трамптың Украинаға қатысты бейбітшілік жоспарын жариялады.

