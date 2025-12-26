Жаңа жылға дейін көп нәрсе шешілуі мүмкін: Зеленский Трамппен кездесетінін айтты
АСТАНА. KAZINFORM — Украина президенті Владимир Зеленский жақын арада АҚШ президенті Дональд Трамппен кездеседі.
Зеленский бұл туралы өзінің Telegram арнасында хабарлады.
Украина көшбасшысының айтуынша, Украина Ұлттық қауіпсіздік және қорғаныс кеңесінің хатшысы Рустем Умеров оған америкалық тараппен соңғы байланыс туралы ақпарат берді.
— Біз бір күнді де босқа өткізбейміз. Жақын арада президент Трамппен жоғары деңгейде кездесуге келістік. Жаңа жылға дейін көп нәрсе шешілуі мүмкін. Украина жасасын! — деп жазды Зеленский.
Екі көшбасшының кездесуі қайда және қашан өтетіні әлі белгісіз.
The Kyiv Post басылымының хабарлауынша, ол АҚШ-та 28 желтоқсанда Трамптың Флоридадағы Мар-а-Лагодағы жеке резиденциясында өтуі мүмкін.
2025 жылы Владимир Зеленский Ақ үй басшысымен келіссөз жүргізу үшін АҚШ-қа үш рет барды, соңғысы 17 қазанда болды.
Айта кетейік, бұған дейінгі Зеленский мен АҚШ делегациясы арасындағы келіссөз 5 сағаттан аса уақытқа созылған еді.
Зеленский Трамптың Украинаға қатысты бейбітшілік жоспарын жариялады.