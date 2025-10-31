Жанар-жағармайдың жасанды тапшылығы бола ма деп алаңдаймын - Мұрат Ергешбаев
АСТАНА. KAZINFORM – Еліміздегі мұнай өңдеу жұмыстары іркіліссіз жұмыс істесе, жанар-жағармай тапшылығы болмайды. Бұл туралы BIZDIÑ ORTA подкастында Мәжіліс депутаты Мұрат Ергешбаев айтты.
- Бізде жанар-жағармай тапшы екені белгілі. Көрші Ресейде геосаясатқа байланысты біраз мұнай өңдеу зауытының істен шығуы бізге қатты әсер етеді. Олардың өздері де Қытайдан жанар-жағармай алу үшін келіссөз жүргізіп жатыр, - деді Мұрат Ергешбаев.
Осы орайда Мәжіліс депутаты елімізде қанша тонна мұнай өндірілгені, одан қанша тонна жанар-жағармай алынғаны әрі бензиннің қай түріне сұраныстың жоғары екендігі белгілі екенін айтады. Сондай-ақ ол отандық нарықта тапшылық байқалса Қытаймен де келіссөз жүргізу мүмкіндігі бар екеніне назар аудартады.
- Тек Ресеймен ғана емес, Қытаймен де келіссөз жүргізуге болады. Дегенмен, нарықта жасанды тапшылық жасалуы мүмкін деп алаңдаймын. Мысалы, «мұнай өңдей алмаймыз, зауыт 1 аптаға тұрып қалды» дей ме деп қорқамын. Егер мұндай жайт болмаса, онда өзімізді жанар-жағармаймен қамтамасыз етуге болады. Мұнай экспортын азайтып, отандық зауыттарға өңдеуге беру керек, - деді ол.
Айта кетейік, Солтүстік Қазақстан облысында жанармай қоры екі айлық нормадан асады.