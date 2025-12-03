Жәнібектің допинг қабылдамағанына сенімдіміз — Туризм және спорт вице-министрі
АСТАНА. KAZINFORM — Туризм және спорт вице-министрі Серік Жарасбаев боксшы Жәнібек Әлімханұлынан допинг табылуына қатысты пікір білдірді.
— Қазіргі уақытта Туризм және спорт министрлігі Жәнібек Әлімханұлының командасымен байланыста. Өкінішке орай, допингке қарсы ұйым мельдоний одан анықтауына байланысты жекпе-жек болмайды. Дегенмен, Жәнібек Әлиханұлының мәлімдемесін сенеміз және оның допинг қабылдамағанына сенімдіміз. Ағзасына допингтің қалай түскенін допингке қарсы ұйыммен әлі де анықтау қажет, — деді Мәжілістің жалпы отырысынан кейін БАҚ өкілдерінің сауалына орай.
Вице-министр қорытынды шығаруға асықпауға, допингке қарсы тексерудің толық аяқталуын күтуге шақырды.
— Туризм және спорт министрлігі бұл жайттан тыс қалмайды. Жан-жақты қолдау көрсетуге дайынбыз. Қажет болса, осы жайтқа құқықтық алаңда баға бере алатын халықаралық сарапшыларды тарта аламыз. Қазіргі уақытта қалай пайда болғанына қатысты бірнеше пікір айтылып жатыр. Бірақ, мен нақты жауап бере алмаймын. Ең алдымен ресми ақпарат күту керек. Екіншіден, мұндай жайт кезінде әр спортшының өзі қорғау тәсілі де, мүмкіндігі де бар. Оның командасына біздің тараптан қандай да бір көмек керек болса дайынбыз, — деді Серік Жарасбаев.
Бүгін орта салмақта WBO және IBF тұжырымдары бойынша әлем чемпионы болып тұрған Жәнібек Әлімханұлы (17-0, 12 KO) мен WBA чемпионы Эрисланди Лара (31-3-3, 19 KO) арасындағы жылдың басты жекпе-жегі ресми түрде өтпейтіні белгілі болды.