Жаңбыр, қар, көктайғақ: 2 қарашаға арналған ауа райы болжамы
АСТАНА. KAZINFORM — «Қазгидромет» РМК 2 қарашаға арналған ауа райы болжамын ұсынды.
Синоптиктердің болжауынша, Қазақстанның басым бөлігінде ауа райына атмосфералық фронтальды бөліктердің өтуі әсер етіп, жауын-шашын (жаңбыр мен қар) болады. Күндіз еліміздің солтүстік-батысында қатты жауын-шашын (жаңбыр мен қар) күтіледі. Тек республиканың оңтүстік-шығысында желдің әсерінен жауын-шашынсыз ауа райы болуы ықтимал.
Еліміздің басым бөлігінде тұман түсіп, жел күшейеді. Қазақстан Республикасының солтүстік-батысында, солтүстігінде және шығысында көктайғақ күтіледі.
Шығыста, Жамбыл облысының орталығында, Алматының батысында, солтүстікте, Қызылорда қаласының орталығында, Жетісу облысының батысында, солтүстігінде жоғары өрт қаупі күтіледі.
Қызылордада, оңтүстікте, батыста, Түркістанның шөлді аймақтарында, батыста, Жамбыл облысының солтүстігінде, Алматының солтүстігінде өте жоғары өрт қаупі сақталады.
Еске сала кетейік, бұған дейін Қазақстанның 14 облысында ауа райына байланысты ескерту жарияланғанын жазғанбыз.