Жаңбыр мен тұман: Қазақстан өңірлерінде күн райына байланысты ескерту жарияланды
АСТАНА. KAZINFORM - Синоптиктер 1 сәуірге Қазақстан аумағы бойынша дауылды ескерту жариялады, деп хабарлайды Қазгидромет.
Кәсіпорын деректеріне қарағанда, Астана қаласында 1 сәуірге қараған түні және таңертең тұман түседі.
Ақмола облысының солтүстігінде, шығысында және оңтүстігінде түнде және таңертең тұман болады.
Батыс Қазақстан облысында найзағай күтіледі, күндіз өңірдің батысында және солтүстігінде жаңбыр жауады. Түнде және таңертең облыстың батысында, солтүстігінде және оңтүстігінде тұман болады. Оңтүстік-шығыстан соққан жел күндіз солтүстік-батыс, оңтүстік және шығыс бөліктерде секундына 15–20 метрге дейін күшейеді.
Атырау облысында жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, өңірдің шығысында қатты жаңбыр жауады. Түнде және таңертең батыс және оңтүстік бөліктерде тұман түседі. Жел оңтүстік-шығыстан және оңтүстіктен соғып, күндіз солтүстік пен шығыста екпіні 15–20 м/с-қа жетеді.
Ұлытау облысынің солтүстігінде, шығысында және орталығында түнде және таңертең тұман түседі.
Қарағанды облысында батыс, солтүстік және шығыс аудандарда түнде және таңертең тұман болады.
Ақтөбе облысынің батысы мен оңтүстігінде күндіз жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Солтүстік-шығыстан соққан жел оңтүстік-шығысқа ауысып, күндіз облыстың солтүстігі мен батысында 15–18 м/с-қа дейін күшейеді.
Алматы облысының таулы аймақтарында күндіз өткінші жаңбыр мен найзағай болады. Іле Алатауының таулы бөліктерінде, оның ішінде Алматы қаласының Медеу және Бостандық аудандары маңында жауын-шашын болады.
Қостанай облысының батысында, солтүстігінде және шығысында тұман болады.
Солтүстік Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында және оңтүстігінде тұман мен көктайғақ күтіледі.
Түркістан облысынің таулы өңірлерінде найзағай болады. Оңтүстік-шығыстан соққан желдің жылдамдығы 15–20 м/с-қа жетеді. Облыстың батысында өрт қаупі жоғары.
Абай облысының солтүстігінде және орталығында түнде және таңертең тұман күтіледі. Жел солтүстік-шығыстан соғып, күндіз солтүстік-батысқа ауысады, екпіні 15–18 м/с.
Шығыс Қазақстан облысының солтүстігі мен шығысында тұман болады.
Қызылорда облысының орталығында күндіз найзағай ойнайды. Өңірдің шығысында өрт қаупі сақталады.
Жамбыл облысының таулы аймақтарында өткінші жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Түнде және таңертең тұман түседі. Солтүстік-шығыстан соққан желдің жылдамдығы 15–20 м/с-қа жетеді.
Павлодар облысының батысында, солтүстігінде және шығысында түнде және таңертең тұман күтіледі.
Жетісу облысында Алакөл көлдері маңында шығыстан соққан желдің екпіні 15–20 м/с-қа жетеді.
Маңғыстау облысының батысында, оңтүстігінде және солтүстік-шығысында жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Облыстың батысы мен орталығында тұман болады. Оңтүстік-батыс және батыс бағыттағы желдің жылдамдығы 15–18 м/с-қа дейін күшейеді.
Батыс Қазақстанда Шаған өзеніндегі су деңгейі бір тәулікте 81 сантиметрге көтерілді.