    23:40, 20 Сәуір 2026 | GMT +5

    Жаңбыр, найзағай: Еліміздің 10 өңірінде ауа райына байланысты ескерту жарияланды

    АСТАНА. KAZINFORM — 2026 жылғы 21 сәуірде еліміздің 10 облысының тұрғындарына қолайсыз күн райына байланысты ескерту жасалды. Бұл туралы «Қазгидромет» РМК баспасөз қызметі хабарлады.

    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Таңертең және күндіз Жамбыл облысының батысында, оңтүстігінде және таулы аудандарында жаңбыр жауып, найзағай ойнайды деп күтіледі. Таулы аймақтарда тұман болады. Жел оңтүстік-шығыстан соғып, кейін оңтүстік-батысқа ауысады. Облыстың оңтүстік-батысында, солтүстік-шығысында және таулы өңірлерінде желдің жылдамдығы секундына 15–20 метрге дейін жетіп, күндіз екпіні 25 м/с-қа дейін күшеюі мүмкін. Облыстың батысында жоғары өрт қаупі сақталады. Тараз қаласында да желдің екпіні 15–20 м/с, кей уақытта 23 м/с-қа дейін жетеді.

    Жетісу облысында солтүстік-шығыстан жел соғады, Алакөл көлдері маңында күндіз желдің екпіні 15–20 м/с-қа дейін күшейеді.

    Ақтөбе облысының оңтүстігі мен шығысында жаңбыр мен найзағай күтіледі. Жел оңтүстік-шығыстан соғып, күндіз батыс бағытына ауысады, солтүстік аймақтарда екпіні 15 м/с-қа жетеді.

    Алматы облысында шығыс, орталық және таулы аудандарда оңтүстік-шығыстан жел соғып, екпіні 15–20 м/с болады. Қонаев қаласында да желдің екпіні осы деңгейде сақталады. Іле Алатауының таулы аймақтарында (Алматы қаласының Медеу және Бостандық аудандары) да жел 15–20 м/с-қа дейін күшейеді.

    Маңғыстау облысының батысында, оңтүстігінде және орталығында күндіз жаңбыр жауып, найзағай болады. Солтүстік-батыс желі түнде облыстың солтүстік-шығысында 15–18 м/с-қа дейін күшейеді. Ақтау қаласында күндіз кей уақытта жаңбыр мен найзағай күтіледі.

    Батыс Қазақстан облысының батысында және солтүстігінде түнде және таңертең тұман түседі. Жел батыс және солтүстік-батыс бағыттан соғып, күндіз екпіні 15–20 м/с-қа жетеді. Орал қаласында да түнде және таңертең тұман күтіледі.

    Солтүстік Қазақстан облысының батысында және солтүстігінде күндіз жаңбыр мен найзағай болады. Шығыс бөлігінде түнде және таңертең тұман түседі. Жел оңтүстік-шығыстан соғып, екпіні 15–20 м/с-қа дейін күшейеді. Петропавл қаласында да күндіз жаңбыр мен найзағай болжанып отыр.

    Түркістан облысының оңтүстігінде және таулы аудандарында жаңбыр, найзағай және жел күтіледі. Таулы өңірлерде тұман болады. Жел оңтүстік-шығыстан соғып, кейін оңтүстік-батысқа ауысады, екпіні 15–20 м/с. Облыстың батысында төтенше өрт қаупі жарияланған. Түркістан қаласында да желдің екпіні 15–20 м/с-қа дейін жетеді.

    Шымкент қаласында таңертең және күндіз жаңбыр, найзағай және дауыл болады. Желдің екпіні 15–20 м/с-қа дейін күшейеді.

    Қызылорда облысының солтүстігі мен орталығында түнде жаңбыр мен найзағай күтіледі.

    Қостанай облысының батысында, солтүстігінде және оңтүстігінде күндіз жаңбыр жауып, найзағай болады. Жел оңтүстік-батыстан соғып, екпіні 15–20 м/с-қа дейін жетеді. Облыс орталығында да осындай ауа райы болжанып отыр.

    Бұған дейін «Қазгидромет» РМК 2026 жылғы 21–23 сәуір аралығына арналған ауа райы болжамын жариялаған болатын.

    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
