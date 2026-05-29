Жангелдин ісі: күдікті қайынағасын қасақана өлтірмегенін айтты
АТЫРАУ. KAZINFORM — Атырау облысы Қызылқоға ауданында бүтін бір отбасының өліміне қатысты резонансты іс бойынша негізгі сот отырысы басталды. Айыпталушы Сұлтан Сәрсемалиев сотта қайынағасы Наурыз Мұқанғалиевті қасақана емес, өзін-өзі қорғау мақсатында өлтіргенін мәлімдеді.
- Наурыз Мұқанғалиевтің провокациялық әрекетінен өз-өзімді қорғану мақсатында абайсызда болған қылмыстық іс деп есептеймін, - деді айыпталушы сотта.
Сәрсемалиев ата-енесі мен қайынапасын қасақана өлтіргенін, кейін қылмысты жасыру үшін олардың малдарын сатып, жеке құжаттары мен заттарын иемденіп, несие рәсімдегенін мойындады. Айыпталушы бұл қанды оқиғаны өзі мен әйелінің арасына түскен ата-енесінің іс-әрекетімен байланыстырды. Сот барысында ол 2024 жылғы шілдеде Ақбаян ауруханаға түскен кезде оның қасына жіберілмегенін айтып, сол жағдайдан кейін реніштің күшейгенін жеткізді.
Бүгінгі сот отырысында марқұм Мақсот Қарабалиннің қарындасы Әдемі Шылмағамбетова айыпталушының сөздерімен келіспейтінін айтты. Оның сөзінше, Ақбаян мен Сұлтанның ресми ажырасуына Сәрсемалиевтің басқа адаммен көңіл қосуы себеп болған.
Сот кезінде Наурыз Мұқанғалиевке 10, Мақсот Қарабалинге 9, Нәсіп Өтешқалиеваға 8, ал Мейрамгүл Қарабалинаға 32 рет пышақ жарақаты салынғаны айтылды.
Жәбірленуші тарап күдіктінің Наурыз Мұқанғалиевтің атынан туыстарына хабарламалар жазып, түрлі жалған ақпарат таратқанын мәлімдеді.
- Сұлтан Сарсемалиев Наурыз Мұқанғалиевтің телефонын иемденіп, кейін оның атынан туысқандарға түрлі хабарлама жіберді. Әке-шешесі мен апасын Ташкентке алып кеткенін, анасы емделіп жатқанын жазды. Тіпті үйленетінін айтты. Ауылға келетін күндерін бірнеше рет өзгертіп, аудио байланыс жасағым келіп соққанда, телефонды көтерген жоқ. Келесі күні ғана жазбаша жауап беретін , — деді Мақсот Қарабалиннің қарындасы Әдемі Шылмағамбетова.
Күдікті бұған ұқсас әңгімені енесінің туыстарына да айтқан. Жәбірленуші Тілекқабыл Өтешқалиевке апасы Нәсіп Өтешқалиевадан 7 қараша күні аудиохабарлама келіп түскен. Ал тергеу мәліметіне сәйкес, Мақсот Қарабалин мен Нәсіп Өтешқалиева 3 қарашада көз жұмған. Жәбірленуші тарап ол аудионың бұрын жазылған жазбалардың бірі деп ойлайтынын айтты.
- Наурыздан «Мен отбасы құрамын, керек кезде көмектесе алмадыңдар, енді маған керектерің жоқ» деген хабарлама келді. «Мен осы жақта шаңырақ көтеріп, әке-шешемді өзім қараймын, мені мазаламаңдар» деп те жазып жіберді. Наурыз Сұлтанмен кездескенде қолына қару не таяқ ұстап барды деп ойламаймын. Өз-өзіңді қорғау болса, Наурызға 10 рет пышақ салатын ба еді?! - деді марқұм Нәсіп Өтешқалиеваның інісі Тілекқабыл Өтешқалиев.
Марқұмдардың туыстары Наурыздың видеоқоңырау арқылы сөйлесуден бас тартуын, ауылдағы малдың сатылып жатқанын күмәнді көріп, кейін іздеу жұмыстарын бастаған.
Бүгінгі отырыста мемлекет тарапынан жәрдемақы мен зейнетақы төлемдері бойынша келтірілген шығын көлемі айтылды. Наурыз Мұқанғалиевке маусым айынан бастап желтоқсанға дейін 520 мың теңге көлемінде жәрдемақы аударылған. Ал Мақсот Қарабалин мен Нәсіп Өтешқалиеваға зейнетақы, Мейрамгүл Қарабалинаға жәрдемақы желтоқсан айы үшін төленген. Мұның көлемі 255 мың теңгеден асады.
Ертең сот процесі жалғасады. Жоспар бойынша 26 куәден жауап алу жоспарланып отыр.
Қылмыстық іске Атырау облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының судьясы Зарема Хамидуллина төрелік етіп жатыр.
18 мамыр күні алдын ала сот отырысы өтті.
Сол кезде Сұлтан Сарсемалиев істі алқа билерге беруден бас тартты.
Сот отырысы кезінде мемлекеттік айыптаушы да, айыпталушы да қылмысқа отбасылық жанжал себеп болғанын айтты.
Тергеу барысында Сұлтан Сарсемалиев Наурыз Мұқанғалиевті мамыр айында өзі қалада жалға алған үйінде өлтіріп, үй іргесіне көміп тастағаны белгілі болған.
Ал қараша айында күдікті бір пышақпен үш адамды өлтірген. Жангелдин ауылына барған кезде ата-енесі Мақсот Қарабалин мен Нәсіп Өтешқалиеваны өлтіріп, сарай ішіне көміп кеткен. Ал. Мейрамгүл Қарабалинаны Атырауда уақытша тұрып жатқан үйіне әкеліп, пышақ жарақатын салған. Салдарынан ол да көз жұмды.
Бұған дейін марқұмдардың қызы мен бауыры есептелетін Ақбаян Мұқағалиеваның адам өлтіру фактісіне қатысы жоқ екені белгілі болды.
Еске салсақ, Жангелдин ауылында тұратын отбасы 2025 жылдың соңына белгісіз жағдайда жоғалып кеткен еді.
6 қаңтарда Атырау облысы аумағынан жоғалған отбасының екі мүшесінің — отағасы Мақсот Қарабалин мен оның жұбайы Нәсіп Өтешқалиеваның денесі сарайдан табылды.
Кейін олардың денесінде пышақ іздері бары белгілі болды.
9 қаңтарда Атырау облысында отбасы мүшелерін өлтірді деген күдікке ілінген марқұмдардың күйеу баласы Сұлтан Сарсемалиев екені ресми түрде белгілі болды.
Сондай ақ жоғалған отбасы туралы тың деректерді әлеуметтік желі арқылы таратқан хакерге халықаралық іздеу жарияланған еді.
Ақпан айының басында күдіктің 5 баласы мемлекет қамқорлығына алынды.
Ақпан айының соңында күдікті мен марқұмдардың жақыны есептелетін Ақбаян Мұқанғалиева Индонезияда ұсталды.
Екі күдіктінің шетелде қалай ұсталғаны жөнінде видео жарияланды.
Бірнеше күннен кейін олар Атырау қаласына жеткізілді.
Кейін полиция Атырау облысы Жангелдин ауылында бүтін бір отбасыны өлтірді деген күдікке ілінген Сұлтан Сарсемалиевті ата-енесін өлтірген үйге апарды. Ол тергеушілерге қылмысты қалай жасағанын көрсетіп, сұрақтарға жауап берген.
Ішкі істер министрлігі жариялаған видеодан Сұлтан Сарсемалиевтің қалада жалдап тұрған үйінің іргесінен қазған шұңқырды көрсеткенін байқауға болады.
Ол сот санкциясымен 2 айға қамауға алынған еді.
Сұлтан Сарсемалиевке жүргізілген психикалық сараптаманың нәтижесінде оның ақыл-есі дұрыс екені белгілі болды.