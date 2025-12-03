KZ
    13:27, 03 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Жапон балет мектебінің оқушылары Қазақ ұлттық хореография академиясында дәріс алды

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақ ұлттық хореография академиясында жапондық балет мектебінің оқушыларына арналған шеберлік сағаты өтті. Yoshiko Takagi Ballet School делегациясы құрамында 23 оқушы және 3 педагог болды. Олар жыл сайын Академия базасында өтетін күзгі мектеп бағдарламасына қатысты. Бұл туралы Мәдениет және ақпарат министрлігі мәлім етті.

    Жапон балет мектебінің оқушылары Қазақ ұлттық хореография академиясында дәріс алды
    Фото: Қазақ ұлттық хореография академиясы

    Бағдарлама аясында қонақтарға классикалық және ұлттық-сахналық би бойынша шеберлік сағаттапы ұйымдастырылды. Сонымен қатар қатысушылар ел мәдениетімен, елорда сәулетімен танысып, Астананың көрікті жерлерін аралады.

    Жапон балет мектебінің өкілдері қазақстандық балет мектебінің кәсіби деңгейін жоғары бағалап, Академияның халықаралық ынтымақтастыққа ашық екенін және хореография өнерін дамытуға қосып отырған маңызды үлесін атап өтті.

    Еске сала кетейік, бұған дейін Қазақ ұлттық хореография академиясының студенттері халықаралық байқауда жеңіске жеткенін жаздық.

    Тегтер:
    Мәдениет Биші Жапония Өнер
    Бақытгүл Абайқызы
    Бақытгүл Абайқызы
    Автор
