Жапония әлемдегі ең ірі атом электр станциясын қайта іске қосады
АСТАНА. KAZINFORM — Дүйсенбіде Жапония аймақтық дауыс беру арқылы әлемдегі ең ірі атом электр станциясын қайта іске қосудың соңғы қадамын жасады, деп хабарлайды Reuters.
Дүйсенбіде Ниигата префектурасының заң шығарушы жиналысы АЭС-тің қайта іске қосылуын қолдаған губернатор Хидэе Ханадзумиге сенім вотумын білдірді.
— Мен бізді алаңдататын энергия көздеріне тәуелді болмайтын дәуірді көргім келеді, — деді губернатор.
Бұл Фукусима АЭС-тегі апаттан шамамен 15 жыл өткен соң елдің ядролық энергетикаға оралуындағы бетбұрыс болды.
Токиодан солтүстік-батысқа қарай шамамен 220 шақырым жерде орналасқан Касивадзаки-Карива АЭС 2011 жылғы жер сілкінісі мен цунамиден кейін жабылған 54 реактордың бірі болды.
Жапония сол кезден бері қазба отынын импорттаудан бас тарту мақсатында қалған 33 жұмыс істеп тұрған энергоблоктың 14-ін қайта іске қосты.
NHK қоғамдық телерадиокомпаниясының хабарлауынша, станциядағы жеті реактордың біріншісін 20 қаңтарда қайта іске қосу мүмкіндігі қарастырылып отыр.
Касивадзаки-Карива АЭС жалпы қуаты 8,2 ГВт, бұл бірнеше миллион үйді электр қуатымен қамтамасыз етуге жеткілікті. Алдағы қайта іске қосу келесі жылы қуаты 1,36 ГВт бір блокты, ал шамамен 2030 жылы осындай қуаттылықтағы тағы бір блокты іске қосуға мүмкіндік береді.
Қызметіне екі ай бұрын кіріскен премьер-министр Санаэ Такаичи энергетикалық қауіпсіздікті нығайту және Жапонияның электр энергиясын өндіруінің 60%-дан 70%-ға дейінгі бөлігін құрайтын импортталатын қазба отыны бағасының өсуіне қарсы тұру үшін атом электр станцияларының жұмысын қайта бастауды қолдады.
Өткен жылы Жапония сұйытылған табиғи газ бен көмір импортына 10,7 трлн иен (68 млрд доллар) жұмсады, бұл оның жалпы импорттық шығынның оннан бір бөлігін құрайды.
Халық санының азаюына қарамастан, Жапония жасанды интеллект үшін энергияны көп қажет ететін деректер орталықтарының қарқынды дамуына байланысты алдағы онжылдықта энергияға деген сұраныстың артуын күтіп отыр.
Осы қажеттіліктерді қанағаттандыру және декарбонизациялау бойынша міндеттемелерін орындау үшін ел 2040 жылға қарай энергетикалық қоспадағы ядролық энергияның үлесін екі есе, 20%-ға дейін арттыру мақсатын қойды.
