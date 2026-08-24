Жапония армиясы қайта құрылады
АСТАНА.KAZINFORM — Жапонияның өзін-өзі қорғау күштері қауіпсіздікті нығайту мақсатында «екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі ең қатал әрі қиын жағдайда» қайта құруды бастан өткермекші.
Бұл туралы Жапонияның премьер-министрі Санаэ Такаити X әлеуметтік медиа платформасында хабарлады.
高市内閣は、戦後最も厳しく複雑な安全保障環境の下、安全保障政策の強化に取り組んでおり、7月に閉会した国会では、防衛省関係で2本の法律が成立しました。— 高市早苗 (@takaichi_sanae) August 24, 2026
今日は先ず、「防衛省・自衛隊の組織改編」にかかわる内容についてご紹介します。…
Негізгі шешімдердің бірі — Әуе қорғаныс күштерін аэроғарыштық өзін-өзі қорғау күштеріне айналдыру. 2026 қаржы жылында Қорғаныс министрлігі алғаш рет ғарышты зерттеу (SDA) спутнигін дербес ұшыруды және басқаруды жоспарлап отыр, ал Әуе күштерінің құрамында жеке ғарыштық операциялар бөлімшесі құрылады. Осылайша, ғарыш ресми түрде SDА операциялық бағыттарының біріне айналады.
Өзгерістер Қорғаныс министрлігі басшылығына да әсер етеді. Халықаралық қорғаныс ынтымақтастығының кеңеюі және министрлік басшылығының шетелге сапарларының жиілеуіне байланысты билік Қорғаныс министрінің қызметін кеңейтпекші. Қорғаныс министрі болмаған кезде оның міндетін атқаруға қабілетті орынбасарлар саны бірден екіге артады.
Бұл төтенше жағдай немесе ірі табиғи апат жағдайында министрдің міндетін атқарушыға қорғаныс министрінің негізгі міндеттерін бір уақытта орындауға тура келген кезде шамадан тыс жұмыс жүктемесін болдырмауға көмектеседі.
Бұған дейін Жапония инженерлік мамандықтардағы әйелдер үлесін екі есеге арттыратынын хабарлады.