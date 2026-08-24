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    Жапония армиясы қайта құрылады

    АСТАНА.KAZINFORM — Жапонияның өзін-өзі қорғау күштері қауіпсіздікті нығайту мақсатында «екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі ең қатал әрі қиын жағдайда» қайта құруды бастан өткермекші.

    Жапония армиясы қайта құрылады
    Фото: JAPAN Forward

    Бұл туралы Жапонияның премьер-министрі Санаэ Такаити X әлеуметтік медиа платформасында хабарлады.

    Негізгі шешімдердің бірі — Әуе қорғаныс күштерін аэроғарыштық өзін-өзі қорғау күштеріне айналдыру. 2026 қаржы жылында Қорғаныс министрлігі алғаш рет ғарышты зерттеу (SDA) спутнигін дербес ұшыруды және басқаруды жоспарлап отыр, ал Әуе күштерінің құрамында жеке ғарыштық операциялар бөлімшесі құрылады. Осылайша, ғарыш ресми түрде SDА операциялық бағыттарының біріне айналады.

    Өзгерістер Қорғаныс министрлігі басшылығына да әсер етеді. Халықаралық қорғаныс ынтымақтастығының кеңеюі және министрлік басшылығының шетелге сапарларының жиілеуіне байланысты билік Қорғаныс министрінің қызметін кеңейтпекші. Қорғаныс министрі болмаған кезде оның міндетін атқаруға қабілетті орынбасарлар саны бірден екіге артады.

    Бұл төтенше жағдай немесе ірі табиғи апат жағдайында министрдің міндетін атқарушыға қорғаныс министрінің негізгі міндеттерін бір уақытта орындауға тура келген кезде шамадан тыс жұмыс жүктемесін болдырмауға көмектеседі.

    Бұған дейін Жапония инженерлік мамандықтардағы әйелдер үлесін екі есеге арттыратынын хабарлады.

    Әскер Жапония Әлем жаңалықтары
    Еркежан Смағұлова
    Еркежан Смағұлова
    Авторлар