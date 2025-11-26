Жапония азаматтық алуға өтініш білдірген шетелдіктерді тексеруді күшейтеді
АСТАНА. KAZINFORM – Былтыр жапон азаматтығын алуға 12 248 адам өтініш білдіріп, оның 8 863-і мақұлданған, ал 639-ы қабылданбаған, деп хабарлайды Kyodo.
Жапон азаматтығын алуға үміткер шетелдіктер енді күшейтілген тексерістен өтеді.
Премьер-министр Санае Такаити үкіметі бұрынғы салық немесе әлеуметтік қамсыздандырудағы сәтсіздіктерге қатысты шағымдар процесінде қатаңырақ ұстанымға ие болуы мүмкін. Үкімет мәселені қаңтар айында шетелдіктер мен туристерге арналған саясаттың кешенді пакетін шығарғанға дейін нақты шешетін болады.
Осы айдың басында өткен министрлер отырысында Санае Такаити Әділет министрі Хироси Хирагутиге жапон азаматтығын алу ережелерін қатаңдатуды тапсырды.
Азаматтық мәртебесіне өтініш бермес бұрын, өтініш беруші Жапонияда кемінде 10 жыл тұруы және басқа талаптарға сай болуы керек.
Жапонияда шетелдіктер санының өсуіне жауап ретінде Такаити басқаратын үкімет «елде тұратын азаматтар мен шетелдіктер үшін қауіпсіз, тәртіпті және инклюзивті қоғам құруды» мақсат етіп отырғанын мәлімдеп, бұл мәселеге қатаңырақ қарауға шешім қабылдады.
Елдің азаматтығы туралы заң азаматтық алуға үміткерлерге ең төменгі талаптарды белгілейді. Оларға Жапонияда кемінде 5 жыл қатарынан тұру, мінсіз мінез-құлық және өтініш берушінің жеке активтері немесе дағдылары, сондай-ақ олардың жұбайы немесе басқа туыстарының активтері арқылы жеткілікті өмір сүру кіреді.
Дегенмен, бұл ең төменгі шарттар орындалса да, азаматтық берілмеуі мүмкін.
Тұрақты тұруға рұқсат алу үшін Жапония иммиграциялық бақылау және босқындарды тану туралы заң негізінде егжей-тегжейлі талаптар қояды.
Жәрдемақы алу үшін өтініш беруші салықтар мен ұлттық сақтандыру сыйлықақыларын төлеу сияқты қоғамдық міндеттемелерді тиісті түрде орындауы керек, сондай-ақ елде кемінде 10 жыл тұру туралы ең төменгі талапқа сай болуы керек.
Әділет министрлігінің мәліметінше, 2024 жылы азаматтық алуға 12 248 адам өтініш білдірсе, оның 8 863-і мақұлданып, 639-ы қабылданбаған.
Бұған дейін Жапонияның премьер-министрі шетелдіктерге арналған жаңа квота туралы мәлімдеме жасаған болатын.