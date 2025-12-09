Жапония билігі елде күшті жер сілкінісі қайталануы мүмкін екенін ескертті
АСТАНА.KAZINFORM - Дүйсенбі күні кешке Жапонияның солтүстік-шығысында 7,5 балдық жер сілкінісі болып, кем дегенде 34 адам жарақат алды, деп хабарлайды Kyodo.
Билік бұдан да күшті жер сілкінісі қайталануы мүмкін екендігін ескертіп, көлік қозғалысы мен су жүйесі тоқтатылды, ал бірнеше ауданда мектептердегі сабақ тоқтатылды.
Жапония метеорологиялық агенттігінің хабарлауынша, Аомори префектурасының шығыс жағалауында сағат 23:15-те 54 шақырым тереңдікте болған жерасты дүмпуінен кейін алдағы күндері сол аймақта осындай жер сілкінісі қайталануы мүмкін. Агенттік Хоккайдо жағалауындағы аудандар мен Аомориден Ивате және Мияги префектуралары арқылы созылып жатқан Санрику жағалауы үшін мұндай ескертуді алғаш рет жариялап отыр.
Үкімет Аомори мен Ивате префектураларында шамамен 1360 үй құбырлардың зақымдалуына байланысты сусыз қалғанын хабарлады.
Білім министрлігі мен жергілікті билік органдарының мәліметі бойынша, Аомори префектурасындағы 139 мемлекеттік бастауыш, орта және жоғары мектептерде және Хоккайдодағы 48 мектепте сабақ тоқтатылды.
Аомори префектурасының Тынық мұхиты жағалауындағы ядролық отынды қайта өңдеу зауытында пайдаланылған отын сақтау бассейнінен су ағып кетті, бірақ ол ғимараттан тыс аймаққа тарамады.
Хоккайдодағы атом электр станцияларында және солтүстік-шығыс Аомори, Мияги және Фукусима префектураларында қалыптан тыс жағдай тіркелген жоқ.
Жапония метеорологиялық агенттігі жер сілкінісінен кейін 3 метрге дейін цунами болуы мүмкін екенін ескертті. Дегенмен Ивате префектурасында тіркелген цунамидің максималды биіктігі 70 см болды.
