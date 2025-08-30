Жапония иммиграциялық саясатты қайта қарастырмақ
АСТАНА. KAZINFORM – Иммиграциялық саясатты қайта қарау оны қатаңдатуға және елге ұзақ мерзімді кезеңге келетін шетелдіктер санын шектеуге әкелуі мүмкін, деп хабарлайды ТАСС.
Asahi газетінің хабарлауынша, иммиграциялық бюроға жауапты Әділет министрлігі бұл мәселені талқылайтын арнайы сарапшылар тобын жинайды.
Атап өтілгендей, үкімет Жапонияда тұратын шетелдіктер санының өсуінің жапон қоғамының өзіне, соның ішінде әлеуметтік қамсыздандыруға, жалақы деңгейіне және қоғамдық қауіпсіздікке әсерін бағалауға ниетті.
Қазіргі уақытта Жапонияда ұзақ мерзімді негізде тұратын шетел азаматтарының саны елдің жалпы халқының 2,9% құрап отыр. Жапон билігінің бағалауынша, 2070 жылға қарай бұл көрсеткіш 10%-ға жетіп, дамыған Батыс елдерімен бірдей деңгейге түседі. Алайда Жапония мұның әлдеқайда ертерек болуы мүмкін екенін жоққа шығармайды. Қоғамда шиеленіс күшейген жағдайда шетелдіктердің әлеуметтік интеграциясы үшін арнайы бағдарлама жасау, тіпті елге келетін шетелдіктер санына шектеу енгізу мүмкіндігі қарастырылуы мүмкін екені атап өтілді.
Шетелдіктердің наразылығы тақырыбы 20 шілдеде өткен Жапония парламентінің жоғарғы палатасына сайлау науқаны кезінде ең қызу тақырыптардың бірі болды. Тиісті риториканы негізінен «Жапондар – бәрінен жоғары» ұранымен үгіт-насихат жүргізген оппозициялық саяси қатысу партиясы алға тартты.
Басқа партиялар, соның ішінде Жапон Коммунистік партиясы (ЖКП) партияны нәсілшілдік пен ксенофобия үшін бірнеше рет айыптады, алайда партия басшылығы оның шетелдіктерге қарсы емес екенін айтып, мұндай айыптауды жоққа шығарып отыр.
Жапон премьер-министрі Сигэру Исиба үкімет аясында елде тұрып жатқан шетелдіктер істері жөніндегі арнайы топ құру шешімін қабылдады.
