Жапония Қырғызстанға көлік инфрақұрылымын дамытуға 4 млн доллар бөледі
АСТАНА. KAZINFORM — Қырғызстан мен Жапония көлік инфрақұрылымын дамытуға грант бөлу туралы келісімдерге қол қойды. Қаражат жол техникасын сатып алуға бағытталады, деп хабарлайды Kazinform агенттігі Kabar-ға сілтеме жасап.
Гранттық қолдаудың жалпы көлемі 533 млн жапон иенін немесе шамамен $4 млн болады.
Қаражат жол техникасын сатып алуға жұмсалады. Бұл Қырғызстанның көлік инфрақұрылымын дамыту және жаңғырту жұмыстарындағы техникалық мүмкіндіктері мен тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді.
Жапонияның жаңа гранттық қолдауы Қырғызстанның техникалық базасын одан әрі нығайтып, инфрақұрылымдық жобаларды іске асыру тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді.
Кездесу барысында Қырғызстан тарапы Жапония үкіметі мен халқына, сондай-ақ елдің әлеуметтік-экономикалық дамуын көп жылдан бері қолдап келе жатқан Жапонияның халықаралық ынтымақтастық агенттігіне (JICA) алғыс білдірді.
Тараптар сондай-ақ алдағы ынтымақтастықтың перспективалық бағыттарын талқылады. Олардың қатарында денсаулық сақтау, энергетика, шағын және орта бизнесті қолдау, қалалық көлік және цифрландыру салаларындағы жобалар бар.
Сонымен қатар JDS бағдарламасына ерекше назар аударылды. 2026 жылы бұл бағдарлама Қырғызстанда жұмыс істей бастағанына 20 жыл толады. Осы уақыт ішінде Қырғыз Республикасының 300-ден астам мемлекеттік қызметшісі Жапонияның жетекші университеттерінде білім алу мүмкіндігіне ие болды.
Еске салайық, бұған дейін Қырғызстан Қытайға қарызын 2035 жылға дейін толығымен өтейтінін хабарлағанбыз.