Жапония мен Үндістан ЖИ және минералдар саласындағы ынтымақтастығын кеңейтеді
АСТАНА. KAZINFORM — Жапония премьер-министрі Санаэ Такаити мен Үндістан премьер-министрі Нарендра Моди экономикалық қауіпсіздік мәселелеріне қарамастан жартылай өткізгіштер, маңызды минералдар және жасанды интеллект саласындағы ынтымақтастықты нығайтуға келісті, деп хабарлайды Kazinform тілшісі.
Кездесуден кейін тараптар теңіз қауіпсіздігі саласындағы стратегиялық серіктестікті тереңдету ниетін растады және жеке секторға жалпы сомасы 2 триллион иен (12,4 миллиард доллар) инвестиция салуды көздейтін шамамен 120 ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды.
Экономикалық қауіпсіздік туралы бірлескен декларацияда Жапония мен Үндістан экономикалық қысым мен нарықтық емес тәжірибелерді, соның ішінде экспорттық шектеулерді қолдануға қатысты алаңдаушылық білдірді.
Елдер жапон компанияларының Үндістанның жартылай өткізгіштер өнеркәсібін дамытуға қатысуын құптады және маңызды минералдарды барлау мен өндіруде техникалық ынтымақтастық пен ақпарат алмасуды дамытуға келісті.
Жапония мен Үндістан ұқсас пікірлес елдер арасында берік және сенімді жеткізу тізбегін құрудың маңыздылығын атап өтті. Декларация сонымен қатар ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, таза энергия және фармацевтика сияқты негізгі салаларды қамтиды.
Сонымен қатар, Такаити мен Моди жасанды интеллект саласындағы ынтымақтастық туралы бірлескен мәлімдемеге қол қойды, онда осы саладағы тұрақтылық пен бәсекеге қабілеттілікті арттыру, сондай-ақ екі елде де инновациялар мен экономикалық өсімді ілгерілету ниетін растады.
Бұған дейін Жапонияның 1 шілдеден бастап шетелдік азаматтар үшін визалық алымдарды бес есеге, ал шығу салығын үш есеге арттырғаны хабарланған болатын.