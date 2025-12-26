Жапония рекордтық қорғаныс бюджетін бекітті
АСТАНА. KAZINFORM –Жапонияның министрлер кабинеті жұма күні 2026 қаржы жылына арналған рекордтық алдын ала бюджет жобасын бекітті, ол 122,31 трлн иен (783 млрд доллар) құрайды.
Барлық мемлекеттік шығындарды қамтитын бюджет жоспары екінші жыл қатарынан рекордтық көрсеткішке жетіп отыр.
Kyodo агенттігінің хабарлауынша, бұл бағаның өсуі, сондай-ақ әлеуметтік қамсыздандыру шығындарын арттыратын халықтың қартаюымен байланысты.
Сәуір айында басталатын қаржы жылына арналған бюджет жобасына сәйкес, қорғаныс қажеттілігіне рекордтық 9,04 трлн иен бөлінді. Әлеуметтік қамсыздандыруға 39,06 трлн иен бөлінді, бұл Жапонияның ұлттық бюджетінің ең үлкен бөлігі.
Санаэ Такаичидің қазан айында премьер-министр қызметіне кіріскенінен бергі алғашқы кешенді шығыс жоспары болған бюджеттік заң жобасын Парламент ағымдағы қаржы жылының соңына дейін мақұлдамақ.
Такаичи «Мемлекеттік қаржыны жауапты және белсенді басқару» ұранымен жартылай өткізгіштер өнеркәсібіне және басқа да стратегиялық маңызды салаларға инвестиция салуды қоса алғанда ынталандыру шаралары арқылы күшті экономикаға қол жеткізуге уәде берді.
Қаржы министрлігінің болжамынша, 2026 қаржы жылының соңына дейін үкіметтік және жергілікті өзін-өзі басқару облигацияларының жалпы көлемі 1,3 трлн иенге жетеді, бұл Жапонияның ЖІӨ-нен екі есеге жуық көп.
Кіріс бөлігінде салық түсімдері 83,74 трлн иенге жетеді деп болжанды, бұл жетінші жыл қатарынан рекордтық көрсеткіш, бұған ішінара корпоративтік пайданың жоғары болуы себеп.
Бұған дейін АҚШ Конгресі рекордтық қорғаныс бюджетін қабылдағанын жазған едік.