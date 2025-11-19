Жапонияда 50 жылдағы ең ірі өрт 100-ден астам ғимаратты қиратты: бір адам қаза тапты
АСТАНА.KAZINFORM - Сәрсенбі күні Жапонияның оңтүстік жағалауындағы қалада 170-тен астам ғимарат өртеніп, бір адамның өмірін қиды, деп хабарлайды Kazinform агенттігі.
Reuters агенттігінің хабарлауынша, елдегі жарты ғасырға жуық уақыт ішіндегі ең ірі қалалық өртті сөндіру үшін әскери және өрт сөндіру тікұшақтары шұғыл түрде жіберілді.
Әуеден түсірілген видеолардан Оита қаласының Саганосэки ауданындағы үйлердің жаппай қирағанын көруге болады. Жергілікті БАҚ өрттің жақын маңдағы орманды беткейлерге және жағалаудан бір шақырымнан астам жердегі тұрғынсыз аралға таралғанын хабарлады, бұл қатты желден болуы мүмкін.
Өрт сейсенбі күні кешке басталып, 48 900 шаршы метр аумақты шарпыды, бұл шамамен жеті футбол алаңының көлеміндей. Жапонияның Өрт сөндіру және төтенше жағдайларды басқару агенттігінің мәліметі бойынша, нәтижесінде Токиодан оңтүстік-батысқа қарай шамамен 770 шақырым жерде орналасқан ауданның 175 тұрғыны қауіпсіз жерге көшірілді.
Агенттік өрттің себебі тергеліп жатқанын айтады. Жергілікті БАҚ-тың полицияға сілтеме жасай отырып хабарлауынша, бір адам қаза тауып, 50 жастағы әйел жеңіл күйік жарақаттарымен ауруханаға жатқызылды.
- Біз адамдардың қауіпсіздігіне шын жүректен үміт артамыз және суыққа байланысты эвакуацияланып жатқан тұрғындарға сабыр тілейміз. Сондай-ақ, өрт сөндіру қызметіне, жергілікті билік өкілдеріне және полицияға жағдайға дер кезінде жауап берудегі күш-жігері үшін алғысымызды білдіргіміз келеді. Үкімет жергілікті билік органдарымен бірлесіп, барынша қолдау көрсетеді, - деп жазды Жапония премьер-министрі Санаэ Такаити X платформасындағы жазбасында.
