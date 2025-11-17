KZ
    06:10, 17 Қараша 2025

    Жапонияда наразы топ премьер-министр Такаичидің қызметтен кетуін талап етті

    АСТАНА. KAZINFORM — Жапония тұрғындары сенбі күні кешкісін Токиодағы премьер-министрдің ресми резиденциясы алдында митинг өткізіп, премьер-министр Санаэ Такаичидің отставкаға кетуін талап етті, деп хабарлайды Синьхуа агенттігі.

    Жапонияда наразы топ премьер-министр Такаичидің қызметтен кетуін талап етті
    Фото: Синьхуа

    Шамамен 100 адам транспаранттар көтеріп, «Такаичи – отставкаға», «Сыртқы саясат жүргізуді білмейтін адам премьер-министр болуға лайық емес» деген ұрандар айтып, Такаичидің соңғы кездегі провокациялық және қате мәлімдемелеріне деген наразылықтарын білдірді.

    7 қарашада парламент отырысында С.Такаичи Қытайдың әскери соттары мен әскерлерін Тайванға қарсы қолдануын Жапонияның өмір сүруіне қауіп төндіретін «жағдай» болуы мүмкін деп мәлімдеді. Оның айтуынша, ел заңнамасына сәйкес, Жапонияның Өзін-өзі қорғау күштері осындай жағдай «өмір сүруге қауіп төндіретін» деп танылса, ұжымдық түрде өзін-өзі қорғау құқығын пайдалана алады.

    Кейін Такаичи өзінің сөздері Жапония билігінің ұзақ жылдық ұстанымымен сәйкес келеді деп мәлімдеп, олардан бас тартпайтынын айтты.

    Сондай-ақ Қытайдың Жапониядағы елшісі У Цзянхао жұма күні Жапония сыртқы істер министрінің орынбасары Такэхиро Фунакосимен кездесіп, Жапония премьер-министрі С.Такаичидің Қытайға қатысты қате мәлімдемелеріне ресми наразылық білдірді.

    Еске сала кетейік, бұған дейін Жапония премьер-министрі шетелдіктерге арналған жаңа квота туралы мәлімдеме жасаған еді.

