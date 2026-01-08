Жапонияда Nissan сатылымы 30 жылда ең төменгі деңгейге түсті
АСТАНА.KAZINFORM - Nissan компаниясының Жапониядағы жаңа көліктерінің сатылымы 2025 жылы 1993 жылдан бергі ең төменгі деңгейге жетті. Автоөндірушінің ішкі нарықтағы үлесі алғаш рет 10%-дан төмен түсті.
Nikkei мәліметі бойынша, Жапониядағы жаңа көліктердің сатылымы өткен жылы 15%-ға төмендеп, 403 105 данаға жетті, бұл екінші жыл қатарынан болған төмендеу. Бұл көрсеткіш 2022 жылғы 449 458 данаға қарағанда төмен, сол кезде сала коронавирус пандемиясынан туындаған жартылай өткізгіштердің тапшылығына тап болды.
Жаңа модельдердің тапшылығы дилерлік орталықтарға тұтынушылар келуінің азаюына әкелді. Бұл сатылымның төмендеуіне ықпал етті. Жапонияның ең көп сатылатын ықшам көлігі Note сатылымы қаңтардан қарашаға дейін өткен жылмен салыстырғанда 20%-ға төмендеді.
Автоөндірушінің ішкі нарықтағы үлесі өткен жылы 9%-ға дейін төмендеді. Бұл 1993 жылдан бері алғаш рет бір таңбалы санға дейін төмендеді. Компания қазір Жапонияның ең ірі автоөндірушілері арасында Toyota Motor, Suzuki Motor, Honda Motor және Daihatsu Motor компанияларынан кейін бесінші орында тұр.
Қараша айында Nissan 2025 қаржы жылына арналған сату жоспарын 15 000 бірлікке төмендетіп, 445 000-ға дейін өзгертті. Сәуірден желтоқсанға дейінгі үш тоқсандағы сатылым 269 768 бірлік болды. Бұл мақсаттың 61%-ы, бұл мақсатқа жету қиын болатынын көрсетеді.
Компания осы айда Leaf электр көлігінің жаңа нұсқаларын, ал жазда Elgrand минивэнін шығаруды жоспарлап отыр. Elgrand 2010 жылдан бері жаңартылмаған. Бұл оны Nissan компаниясының жаңа өнім стратегиясының негізгі элементіне айналдырады.
2024 қаржы жылында Жапония Nissan компаниясының әлемдік сатылымының 14%-ын құрайтынын ескерсек, бұл жаңа модельдердің өнімділігі автоөндірушілердің қалпына келуіне айтарлықтай әсер етуі мүмкін.
Жалпы алғанда, 2025 жылы Жапониядағы жаңа көліктердің сатылымы 3%-ға артып, шамамен 4,57 миллион бірлікке жетуі мүмкін. Бұл екі жылдағы алғашқы өсім. Дегенмен бұл сатылымның алтыншы жыл қатарынан 5 миллион данадан төмен деңгейде қалуын білдіреді. Бұл ішкі сатылымның төмендеу үрдісінің жалғасып жатқанын көрсетеді.
Бұған дейін Land Rover сатылымы АҚШ тарифтері мен кибершабуылдар салдарынан күрт төмендегені хабарланған болатын.