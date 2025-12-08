21:18, 08 Желтоқсан 2025 | GMT +5
Жапонияда жойқын жер сілкінісі болды
АСТАНА. KAZINFORM Жергілікті уақыт бойынша 8 желтоқсан күні сағат 23:15-те Жапонияның Аомори префектурасының шығыс жағалауында 7,5 балдық жер сілкінісі тіркелді, деп хабарлайды CCTV.
Телеарнаның жазуынша, Жапония Метеорология агенттігі 8 желтоқсан күні сағат 23:23-де цунами туралы ескерту жариялаған. Кей аймақтарда цунами салдарынан су деңгейі 3 метрге дейін көтерілуі мүмкін. Сондықтан агенттік тұрғындарды ерекше сақ болуға шақырды.
