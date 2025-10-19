Жапониялық Хирокадзу Танакалар бірдей есімді адамдардың рекордын жаңарта алмады
АСТАНА. KAZINFORM – Сенбі күні Жапония астанасы Токионың Шибуя ауданында 150 адам жиналып, «бірдей есімді адамдардың ең үлкен жиыны» бойынша Гиннестің рекордын орнатуға тырысты. Алайда олар бұрынғы рекордты жаңарта алмады, деп хабарлайды Kazinform агенттігі, Kyodo-ға сілтеме жасап.
Қатысушылардың бәрі – аты-жөні Хирокадзу Танака деп аталатын азаматтар. Олар Гиннестің рекордтар кітабына ену үшін бір жерде кемінде бес минут тұруы тиіс болған. Жиналғандар бұл талапты орындағанымен, қатысушылар саны жеткіліксіз болды.
Гиннестің қазіргі рекорды 2023 жылы Сербияда орнатылған. Ол кезде 256 адам жиналып, бәрі Милица Йованович есімді болған. Бұған дейін бұл рекорд 2022 жылы дәл осы Хирокадзу Танака есімді топқа тиесілі еді, ол кезде 178 адам қатысқан.
Ұйымдастырушылардың айтуынша, есімдері бірдей болғанымен, егер олар әртүрлі иероглифтермен (кандзи) жазылса да, бірдей оқылуы жеткілікті. Мұны растайтын құжат ретінде қатысушылар төлқұжат немесе медициналық сақтандыру картасын көрсетуі керек.
Гиннестің ресми өкілі рекорд жаңартылмағанын хабарлаған сәтте, қатысушылар тарапынан өкінішке толы бір үн естілді.
Акцияны ұйымдастырушы, 56 жастағы Хирокадзу Танака бұл идеяны алғаш рет 1994 жылы, дәл өзімен аттас бейсболшы марқұм Кинтэцу Буффалос командасының драфтында таңдалған кезде қолға алған. Содан бері ол өз есімімен аттас адамдарды іздеумен айналысып келеді.
