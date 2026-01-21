Жапонияның экс-премьерін өлтірген адам өмір бойына бас бостандығынан айырылды
АСТАНА. KAZINFORM — Жапония соты cәрсенбі күні 2022 жылы бұрынғы премьер-министр Синдзо Абені атып өлтірген бұрынғы әскери-теңіз офицерін кінәлі деп тауып, оны өмір бойы бас бостандығынан айыру жазасына кесті, деп хабарлайды Kazinform.
Прокуратура Абэнің сайлауалды сөз сөйлеуі кезінде оны қолдан жасалған атыс қаруымен өлтіргенін мойындаған 45 жастағы Тэцуя Ямагамиге өмір бойы бас бостандығынан айыру жазасын сұрады. Прокуратура бұл әрекетті «елдің соғыстан кейінгі тарихындағы бұрын-соңды болмаған қылмыс» деп атады.
Kyodo агенттігінің хабарлауынша, Ямагамидің соты кезінде оның адвокаттары бас бостандығынан айыру мерзімі 20 жылдан аспауы керек екенін алға тартты. Олар Ямагами діни топтың зорлық-зомбылығының құрбаны болғанын және Абэні өлтіруге «қайғылы» балалық шағы итермелегенін мәлімдеді.
Сотталушының өзі Біріккен шіркеуге реніш сақтағанын, себебі оның отбасы анасының діни ұйымға жасаған 100 млн иен (шамамен 633 мың доллар) көлеміндегі үлкен қайырымдылықтарынан күйрегенін мәлімдеді. Оның айтуынша, бұрынғы премьер-министр «Біріккен шіркеудің саяси ықпалының орталығында» болған.
Шіркеудің биліктегі Либерал-демократиялық партия депутаттарымен байланысына назар аудару күшейе түсті. Хабарламаларға сәйкес, кейбіреулері сайлау науқандары кезінде қолдау тапқан.
Сол күні таңертең атышулы сот процесіне жеребе бойынша сот залындағы көпшілікке арналған 31 орын алу үшін 685 адам кезекке тұрды.
Іс Біріккен шіркеудің өз мүшелерінен күйрететіндей ірі қайырымдылық жарналарын бопсалап алу фактілерін әшкерелегеннен кейін, үкіметтік тергеу басталды. Тергеу нәтижесінде Токионың аудандық соты шіркеуді тарату және оны діни корпорация ретіндегі салықтық жеңілдіктерінен айыру туралы шешім шығарды.
