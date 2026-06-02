Жапонияның оңтүстік батысына жойқын тайфун келді
АСТАНА.KAZINFORM — Сейсенбі күні Жапонияның оңтүстік-батысындағы Кюсю аралының оңтүстік бөлігінің маңынан «Джанми» тайфуны өтіп, елдің батыс және шығыс аймақтарының Тынық мұхиты жағалауына қарай жылжыды, деп хабарлайды Kyodo.
Тайфун салдарынан кем дегенде 16 адам жарақат алды.
Сонымен қатар, Кагосима және Окинава префектураларында шамамен 48 000 үй электр қуатынсыз қалды.
Жапон әуе компаниялары сәрсенбіде 580-нен астам ішкі және халықаралық рейстерді тоқтатты, бұл шамамен 80 000 адамға әсер етті.
Toyota және Suzuki компаниялары жағдай тұрақтанғанша өндірісті кейінге қалдыру туралы шешім қабылдады.
Жапон метеорологиялық агенттігі екінші ең жоғары деңгейдегі 4-деңгейлі су тасқыны туралы ескерту жариялады және қауіпті аймақтардағы барлық тұрғыны эвакуациялауға шақырады. Агенттік елдің оңтүстік-батыс, батыс және орталық бөліктеріндегі тұрғындарды көшкін мен су тасқыны қаупі туралы ескертті.
Бұған дейін Қытай су тасқыны қаупіне байланысты төтенше жағдай жариялаған болатын.