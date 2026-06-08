Жапонияның оңтүстік-батысындағы нөсер жауыннан кейін табиғи апат қаупі күшейді
АСТАНА. KAZINFORM – Жексенбі күні Жапонияның оңтүстік-батысындағы Кюсю аралының оңтүстігінде нөсер жауын жауып, елдің метеорология агенттігі көшкін, ойпаттарды су басу және өзендердің арнасынан шығу қаупі туралы ескерту жасады. Бұл туралы Кyodonews жазды.
Жапония метеорология агенттігі мәліметінше, жексенбі күні таңертең Миядзаки префектурасы мен Кагосима префектурасында сызықтық жауын белдеулері қалыптасты. Бұл – бір аумақтың үстінде бірінен кейін бірі түзілетін тығыз жаңбыр бұлттарының аймағы. Соның салдарынан табиғи апат қаупі күрт артқан.
Агенттік мәліметінше, Батыс Жапониядағы атмосфералық жағдай алдағы уақытта да өте тұрақсыз болып қала береді. Сондай-ақ Жапонияның төрт негізгі аралының бірі саналатын Сикоку аралында да қатты жауын жауып, ескерту жариялануы мүмкін.
Метеорологтардың дерегіне сәйкес, атмосфералық фронт Қытайдың материктік бөлігінен Жапонияның оңтүстік-батысындағы Нансей аралдары арқылы елдің оңтүстігіне дейін созылып жатыр. Ал осы фронт бойындағы Шығыс Қытай теңізінде орналасқан төмен қысым аймағы шығыс-солтүстік-шығыс бағытта жылжып келеді.
Жылы әрі ылғалды ауа фронт пен төмен қысым аймағына қарай қозғалып, Батыс Жапония мен Нансей аралдарының кейбір бөліктерінде найзағаймен қатар жүретін қатты жауын-шашынға себеп болып отыр.
Дүйсенбі күні таңғы сағат 06:00-ге дейінгі 24 сағат ішінде Сикоку аралында 300 миллиметрге дейін, ал Кюсюдің оңтүстігі мен Амами аралдарында 150 миллиметрге дейін жауын-шашын түсуі мүмкін.
Сонымен қатар агенттік жексенбі күні Жапонияның орталық бөлігіндегі Токай өңірі мен астана Токио орналасқан негізгі Хонсю аралындағы Канто-Косин өңірінде жаңбырлы маусым басталғанын хабарлады. Әдетте бұл маусым шілденің ортасы мен соңында аяқталады.
Метеорология агенттігінің мәліметінше, Токай өңірінде жаңбырлы маусым әдеттегіден бір күн кеш, ал былтырғыдан 21 күн кеш басталған. Канто-Косин өңірінде маусым қалыпты мерзімде басталғанымен, өткен жылмен салыстырғанда 16 күнге кешігіп отыр.
Қазір екі өңірде де бұлтты және жаңбырлы ауа райы сақталып тұр. Агенттік келесі аптада да фронт пен ылғалды ауа массаларының әсерінен осындай жағдай жалғасатынын болжап отыр.
Айта кетейік, кеше Қытайдың оңтүстік-батысында нөсер жауын салдарынан 10 мыңға жуық адам эвакуацияланды.