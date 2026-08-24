Жаппар Асқар СІМ Аппаратының басшысы болып тағайындалды
АСТАНА. KAZINFORM — Жаппар Асқар Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігіні Аппаратының басшысы болып тағайындалды. Бұл туралы ведомствоның баспасөз қызметі мәлім етті.
1982 жылғы 23 наурызда Шымкент қаласында дүниеге келген. 2003 жылы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетін, 2022 жылы Ресей Федерациясы Сыртқы істер министрлігінің Дипломатиялық академиясын бітірген.
27.11.2003 — 05.07.2004 жж. — ҚР Әділет министрлігі Қылмыстық-атқару жүйесі комитетінің «Еңбек-Шымкент» РМК бухгалтері.
28.09.2004 — 10.11.2006 жж. — Астана қаласы әкімдігі Коммуналдық шаруашылық департаментінің жетекші маманы, бас маманы.
10.11.2006 — 11.02.2008 жж. — ҚР Парламенті Мәжілісі депутатының көмекшісі.
11.02.2008 — 02.06.2008 жж. — ҚР Парламенті Мәжілісінің Халықаралық істер, қорғаныс және қауіпсіздік комитеті қызметін қамтамасыз ету бөлімінің бас консультанты.
02.06.2008 — 30.06.2008 жж. — ҚР Парламенті Мәжілісінің Редакциялау және аударма бөлімінің сектор меңгерушісі.
30.06.2008 — 20.01.2015 жж. — ҚР Сыртқы істер министрлігі жүйесінде.
20.01.2015 — 07.07.2015 жж. — ҚР Президенті Іс басқармасының «Сарыарқа» корпоративтік қорының атқарушы директоры.
08.07.2015 — 17.03.2016 жж. — ҚР Президенті Іс басқармасының «Бурабай даму» ЖШС дирекциясының және «ОК „Оқжетпес“ ЕСК (емдеу-сауықтыру кешені) объектілерін басқарушы.
20.02.2017 — 25.05.2018 жж. — „Мемлекеттік архив“ ММ каталогтау және ақпараттық технологиялар бөлімінің меңгерушісі, директордың міндетін уақытша атқарушы.
22.10.2018 — 05.03.2020 жж. — ҚР СІМ-нің „Дипломатиялық сервис“ ШЖҚ РМК ресми және хаттамалық іс-шаралар бөлімінің бастығы.
06.03.2020 — 16.07.2023 жж. — Қазақстан Республикасының Ресей Федерациясындағы Елшілігінің ӘШБ басқарушысы.
10.08.2023 — 05.01.2026 жж. — ҚР Президенті Іс басқармасының „Мемлекеттік резиденциялар дирекциясы“ РМК директоры.
19.01.2026 — 20.08.2026 жж. — Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің Қамтамасыз ету және құжат айналымы департаментінің директоры.
2026 жылғы 20 тамыздан бастап — Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің Аппарат басшысы.
Айта кетейік, бұған дейін Жанболат Үсенов СІМ-нің ресми өкілі болып тағайындалғанын жаздық.