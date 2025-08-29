Жарақат алған франциялық боксшыға Шымкентте шұғыл ота жасалды
ШЫМКЕНТ. KAZINFORM - Спортшы жарыс кезінде жарақат алып, жедел түрде медициналық мекемеге жеткізілген.
Шымкент қалалық №1 клиникалық ауруханасында Франция азаматы, кәсіби боксшы Klaus Demeri-ге шұғыл ота жасалды. Дәрігерлердің тексеруі барысында науқасқа «сыртқы мұрын сүйектерінің жабық сынығы, сол жақ гаймор қуысының орбиталық қабырғасының ығысқан сынуы, көз алмасының жұмсақ тіндерінің гаймор қуысына түсуімен қатар жүретін жарақат» деген күрделі диагноз қойылды.
- Пациент дереу ЛОР бөлімшесіне жатқызылып, сүйек сынықтарын репозициялау және эндоскопиялық баллонопластика отасы жасалды. Хирургиялық ота сәтті аяқталып, боксшы бесінші тәулікте қанағаттанарлық жағдайда ауруханадан шығарылды. Шетелдік спортшы ақ халатты абзал жандарға ерекше алғысын білдіріп, Шымкент медицинасының кәсіби деңгейіне жоғары баға берді, - делінген Шымкент қаласы денсаулық сақтау басқармасы таратқан ақпаратта.
Айта кетейік, бұдан бұрын Шымкентте психотроптық зат дайындауға әрекет жасаған адам 8 жылға сотталғанын жазған болатынбыз.