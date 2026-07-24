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    Жарты жылда 4,5 мыңнан астам қазақстандық Өзбекстанға емделу үшін барған

    ТАШКЕНТ. KAZINFORM — Қаңтар-маусым айлары аралығында ем алу мақсатында Өзбекстанға 35 мыңнан астам шетелдік келген, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Ташкенттегі меншікті тілшісі.

    Жарты жылда 4,5 мыңнан астам қазақстандық Өзбекстанға емделу үшін барған
    Фото: Өзбекстанның Ұлттық статистика комитеті

    Өзбекстан Ұлттық статистика комитетінен мәлім еткендей, медициналық қызметтер алу үшін аталған мемлекетке ең көп келгендер — Тәжікстан (19 мың адам) мен Қырғызстан (9,5 мың адам) азаматтары.

    Одан кейін қазақстандықтардың үлесі басым. Биыл 6 айда дертіне дауа іздеген 4 582 Қазақстан азаматы Өзбекстанға барған.

    Келесі орындарда Ауғанстан (1,2 мың адам) және Ресей (772 адам) тұр.

    Еске салайық, жарты жылда 1,5 миллионнан астам қазақстандық Өзбекстанға саяхаттап барған.

    Сондай-ақ, отандық инвесторлар бір айда Өзбекстанда 20-дан астам компания құрды.

    Орталық Азия Туризм Әлем жаңалықтары Өзбекстан Саяхат
    Әлихан Асқар
    Әлихан Асқар
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