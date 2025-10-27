Жасөспірімдер Азиадасы: Әлихан Әскербай жаңа әлем рекордын орнатты
АСТАНА. KAZINFORM – Ауыр атлетикадан Қазақстан құрамасының өкілі Әлихан Әскербай Бахрейннің Манама қаласында өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында топ жарды. Бұл туралы ҰОК хабарлады.
Ол 71 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде алтын медаль жеңіп алды.
Жұлқа көтеруде Әскербай үздік мүмкіндігінде 144 келіні еңсерді. Бұл көрсеткіш жасөспірімдер арасында жаңа әлем рекорды болып тіркелді. Әлихан өз рекордын өзі жаңартты. Сонымен қатар ол Азия және жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында рекорд жасады.
Күміс жүлдені қытайлық Чен Синсин (143 келі) иеленсе, өзбекстандық Хаетбек Ерматов (131 келі) үшінші орынға табан тіреді.
Айта кетелік қазақстандық ауыр атлет Бейбарыс Ерсейіт Манама қаласында (Бахрейн) өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы ел қоржынына екі жүлде салған еді.