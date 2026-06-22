Жасанды интеллект және цифрлық даму вице-министрі тағайындалды
АСТАНА.KAZINFORM — Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен Ғиззат Сейдахметұлы Байтұрсынов жасанды интеллект және цифрлық даму вице-министрі қызметіне тағайындалды. Бұл туралы Үкіметтің баспасөз қызметі хабарлады.
Ол 1994 жылы Шымкент қаласында дүниеге келген. Малайзияның Азия-Тынық мұхиты технологиялар және инновациялар университетін, Д. А. Қонаев атындағы Еуразия заң академиясын бітірген.
2010–2019 жылдары — бағдарламашы, «Ел-Қонды» ЖШС-ның Малайзиядағы өкілі, «Ел-Қонды» ЖШС техникалық жабдықтау бөлімінің басшысы, мемлекеттік сатып алу бөлімінің бас маманы.
2019–2022 жылдары — ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі Электрондық өнеркәсіпті дамыту департаментінің Электрондық өнеркәсіптің мемлекеттік саясаты басқармасы сарапшысының м. а., сарапшы, бас сарапшы, басқарма басшысы.
2022–2024 жылдары — ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі Электрондық өнеркәсіпті дамыту департаментінің басқарма басшысы, директордың орынбасары, директор.
2024–2026 жылдары — ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің Жасанды интеллект және инновацияларды дамыту комитетінің төрағасы.
2026 жылдың наурыз айынан бастап қазіргі уақытқа дейін ҚР Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігінің Цифрлық активтер және серпінді технологиялар комитетінің төрағасы қызметін атқарды.
Айта кетелік Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен Дмитрий Мун Андреевич Қазақстан Республикасының жасанды интеллект және цифрлық даму вице-министрі қызметінен босатылды.
Айта кетелік Өнеркәсіп және құрылыс вице-министрі қызметінен босатылған еді.