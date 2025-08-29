Жасанды интеллектінің көмегімен мүгедектік анықталып, АӘК тағайындалады – министрлік
АСТАНА. KAZINFORM – Елімізде жасанды интеллектінің көмегіне жүгініп мүгедектікті анықтамақ. Одан бөлек атаулы әлеуметтік көмекті де (АӘК) жасанды интеллект арқылы тағайындамақ. Жаңашылдық туралы толығырақ Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Олжас Анафин айтып берді.
- Мүгедектік дәрежесін анықтауда тиімділікті арттыру үшін жасанды интеллект мүмкіндігі енгізілмек. Бұл үшін медициналық қорытынды, сауалнама, дерттің пайда болуы мен басқа да мәлімет негізінде мүгедектік дәрежесі мен санатын автоматты түрде анықтай алатын машиналық оқыту моделі енгізіледі. Бұл әсіресе бастапқы сараптама кезінде маңызды, себебі процесті жылдамдатады және оның дәлдігін арттырады. Жасанды интеллектті пайдалану қызметкерге жүктемені азайтады, мекеменің әлеуетін арттырады және адам факторының әсерін қысқартады. Нәтижесінде мүгедектікті анықтаудың объективтілігі мен ашықтығы қамтамасыз етіледі, бұл азаматтардың әлеуметтік қорғау жүйесіне сенімін нығайтады, - деді Олжас Анафин орталық коммуникациялар қызметі алаңында өткен баспасөз мәслихатында.
Одан бөлек, вице-министрдің айтуынша, алдағы уақытта жасанды интеллект атаулы әлеуметтік көмекті тағайындау кезінде азаматтардың жалпы активін бағалау процесін автоматтандыру үшін қолданылады.
- Биыл FSM Social мобильді қосымшасының көмегімен 100 мың отбасы тексерілді, олардың 90 мыңнан астамы өтінішке тұрмыстық жағдайының фотосуреттерін енгізді. Өтініштер негізінде жасанды интеллект моделі оқытылды. Факторлардың маңызын талдау мен модельдің кешенді валидациясы өткізілгенін, дәлдік деңгейі 90 %-дан жоғарыға жеткенін атап өтті. Бұл жасанды интеллект енгізуді іске асыруға дайындығын растайды. Кейіннен оқытылған модель жаңа визуалды мәліметті өңдеуге қолданылмақ. Бағалау нәтижесі аудандық комиссияларға атаулы әлеуметтік көмек тағайындау туралы шешім қабылдауға жіберіледі. Жасанды интеллектіні қолдану объективтілікті арттырып, процестің ашықтығын және шешім қабылдау жылдамдығын қамтамасыз етеді деп жоспарланған, - дейді ол.
Оның мәлімдеуінше, жоғарыда аталған міндет кезең-кезеңімен жүзеге асырылады.
Айта кетейік, таяуда Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев жасанды интеллект саласын реттеу тетіктерін жетілдіруді тағы бір маңызды міндет ретінде айқындады.
Еске салайық, бүгінде елімізде еңбек саласына қатысты сауалдарға жасанды интеллектінің көмегімен тәулік бойы жауап беретін интеллектуалды чат‑бот жұмыс істеп тұр.