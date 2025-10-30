18:46, 30 Қазан 2025 | GMT +5
Жасөспірімдер Азиадасы: Аяулым Оспанова мерзімінен бұрын жеңіске жетіп, алтын медаль алды
АСТАНА. KAZINFORM - Қазақстандық боксшы Аяулым Оспанова Манамада (Бахрейн) өтіп жатқан жасөспірімдер Азиадасының чемпионы атанды.
ҚР ҰОК мәліметінше, бұрымды боксшымыз 66 келіге дейінгі салмақта қарсылас шақ келтірмеді. Финалда отандасымыз үндістандық Харнуур Каурмен жұдырықтасты. Нәтижесінде Аяулым мерзімінен бұрын жеңіске жетті.
Айта кетейік, Досжан Жұмақан Азия ойындарында чемпион атанды.
Қазақстандық боксшы Жұмағали Нұрмахан жасөспірімдер Азиадасында топ жарды.
Арман Мырсәбит бокстан жасөспірімдер Азиадасында күміс медаль алды.