KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    23:07, 16 Сәуір 2026 | GMT +5

    «Жайық» футбол клубы жаңа маусымдағы екінші жеңісіне қол жеткізді

    ОРАЛ. KAZINFORM — Бірінші лига командалары арасында Қазақстан чемпионатының екінші турында Оралдың «Жайығы» П.Атоян атындағы стадионда «Астана жастарын» қабылдады.Бастапқы турда сырт алаңда «Арысты» 1:0 есебімен ұтқан оралдықтар бұл жолы да білгенінен жаңылған жоқ.

    «Жайық» футбол клубы
    Фото: БҚО дене шынықтыру және спорт басқармасы

    Бірінші таймда команда капитаны Бауыржан Омаров бұрыштамадан берген допты «Жайықтың» жас ойыншысы Айбар Ахмет қақпада тулата білді.

    Осы есеп матч соңына дейін өзгерген жоқ — 1:0.

    Сөйтіп екі ойыннан кейін 6 ұпай жинаған Вячеслав Невольниковтің шәкірттері бірінші лигада көш бастады. 

    «Жайық» үшінші турда Алматыда 24 сәуірде «Хан-Тәңірі» командасымен кездеседі.
    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Оралдың «Жайығы» бірінші лиганың беташар ойынын жеңіспен бастағанын жазған болатынбыз.

    Қазақстан кубогында «Қайрат» Оралда «Жайықтан» басым түсті.

    Тегтер:
    Жайық Спорт Футбол
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
    Автор
    Соңғы жаңалықтар