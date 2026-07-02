Жазадан жалтарған әйел Ресейде ұсталып, елге қайтарылды
АСТАНА. KAZINFORM – Бас прокуратура заңды күшіне енген сот үкімі бойынша тағайындалған жазасын өтеу үшін сотталған азаматтың Ресей Федерациясынан экстрадициялануын қамтамасыз етті.
— Әйел Қарағанды қаласы Әлихан Бөкейхан атындағы аудан сотының 10.05.2024 жылғы үкімімен адамдар тобымен алдын ала сөз байласып күш қолдану арқылы тонағаны және бөтеннің мүлкін ұрлағаны үшін кінәлі деп танылған. Сот оған 3 жылға бас бостандығын шектеу жазасын тағайындаған, — делінген Бас прокуратура хабарламасында.
Алайда, пробация бақылауында бола тұра, 2025 жылғы наурызда сотталған жазаны өтеуден өз бетінше жалтарған.
Осыған байланысты бас бостандығын шектеудің өтелмеген 1 жыл 4 ай 7 күн мерзімі бас бостандығынан айыруға ауыстырылып, оған іздеу жарияланған.
2025 жылғы қарашада сотталған тұлға Ресей аумағында ұсталған. Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының сұрау салуы бойынша ол елге экстрадицияланды.
Бүгінгі күні жазасын әрі қарай өтеу үшін сотталған адам тергеу изоляторына қамалған.
Айта кетелік трансұлттық қылмыстық топты басқарған күдікті Польшадан экстрадицияланған еді.